AFP
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«¡Son imparables!». Thierry Henry lanza una gran advertencia del PSG al Arsenal pese al inicio perfecto de los Gunners en la campaña de la Champions League
Henry advierte del poder de presión del PSG
El Arsenal ha comenzado su campaña en la Liga de Campeones de forma contundente, al asegurarse una trabajada victoria por 1-0 sobre el Nápoles gracias a un gol tardío de Martin Odegaard. Sin embargo, Henry está mirando más allá, a las posibles amenazas que se interponen entre Mikel Arteta y la gloria europea.
El exdelantero del Arsenal se ha mostrado especialmente fascinado por la identidad táctica que Enrique ha inculcado en el Parque de los Príncipes, y ha advertido de que el gigante francés ha alcanzado un nivel de intensidad que resulta difícil de igualar para cualquier rival.
Al hablar sobre el trabajo defensivo y la coordinación del campeón de la Ligue 1, Henry destacó la amenaza concreta que supone para el resto del continente. «¿Veis cómo presiona el PSG? Es imparable», dijo Henry a The Athletic.
«Pero a Luis Enrique le llevó unos buenos cinco o seis meses poner a ese equipo en marcha. La gente olvida que los jugadores tienen que ser entrenables. Eso es algo enorme de lo que no se habla mucho. Si eres entrenador y tus jugadores están dispuestos a hacer todo lo que les pides, y tienen un poquito de calidad, puedes llegar lejos. Si se rebelan un poco, puede ser más difícil».
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La vida después de la era de las superestrellas
La transformación en el PSG ha sido notable teniendo en cuenta las salidas de alto perfil de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe en los dos últimos mercados de verano. Muchos esperaban que el club tuviera problemas tras la marcha de su delantera de «galácticos», pero Henry cree que el cambio hacia una plantilla más cohesionada y basada en la juventud, en realidad, les ha hecho más peligrosos.
«Ahora es fácil decir que el PSG es un buen equipo», explicó Henry. «Cuando todos esos jugadores se fueron hace dos años, todo el mundo pensó: “Dios mío, ¿cómo van a salir de esa?”. Luego ficharon a Bradley Barcola y después ficharon a Desire Doue. En aquel momento, no piensas que esos chicos vayan a hacer lo que hicieron. Pero, como Enrique tiene muy claro cómo le gusta jugar, lo han conseguido».
Añadió: «¿Recuerdas lo que dijo Ousmane Dembele? Dijo: “Si no corres en el Paris Saint-Germain, estás fuera”. Así de simple».
Henry pide cautela ante la euforia prematura por el título al inicio de la temporada
Reflexionando sobre la naturaleza imprevisible del fútbol de élite, Henry echó la vista atrás a la temporada 2025-26 para respaldar su argumento sobre la expectación de principios de curso. «Todo el mundo decía: “El Liverpool sabe cómo ganar. No veo cómo no va a volver a ganar el título”», dijo Henry.
Y añadió: «Dos semanas después, todo se torció por muchísimas razones. Cuando no compraron a nadie, ganaron la liga con Arne Slot. Se pusieron a fichar jugadores y se derrumbaron. Por eso, cuando la gente me pregunta: “¿Quién es aspirante, quién es candidato? ¿Crees que si ese jugador va allí pueden pelear?”, digo: “Eh, tenemos que esperar. Dejad trabajar a Maresca, dejad trabajar a Xabi”».
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Hay que tener paciencia con el proceso del entrenador
El icono del Arsenal, que recientemente dirigió a la selección francesa durante los Juegos Olímpicos, entiende mejor que la mayoría las complejidades de construir un equipo ganador. Instó a aficionados y comentaristas a dar tiempo a los entrenadores para implantar sus filosofías antes de juzgar hasta dónde pueden llegar.
«Porque yo entrené. La gente me decía: “Thierry, ¡entrenaste durante un minuto y medio!”. Pero aun así, no es fácil formar el equipo durante los Juegos Olímpicos en dos semanas; un equipo que nunca había jugado junto antes y que nunca volverá a jugar junto después, para construir una identidad y una filosofía en dos semanas», añadió Henry. «Por eso digo que dejen trabajar al entrenador. Ya veremos».
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