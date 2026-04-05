Son Heung-min se enfrenta a unas expectativas «desmesuradas» en la MLS, mientras la superestrella del LAFC iguala el récord de asistencias de Lionel Messi

La superestrella del LAFC, Son Heung-min, ha acallado a todos los críticos que cuestionaban su impacto en Norteamérica al igualar un notable récord de la MLS que ostentaba Lionel Messi, del Inter de Miami.

Durante una aplastante victoria por 6-0 sobre el Orlando City, el ex capitán del Tottenham Hotspur dio cuatro asistencias en los primeros 39 minutos de juego, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la liga en registrar cuatro o más asistencias en una sola mitad.

La magistral actuación del jugador de 33 años permitió que su compañero Denis Bouanga brillara, y la pareja reavivó la química que ha definido el ataque del LAFC desde la llegada de Son procedente de la Premier League el verano pasado.

Aunque Son sigue buscando su primer gol de la temporada 2026, su dominio como principal creador de juego de la liga ha mantenido al Black and Gold en lo más alto de la Conferencia Oeste y lo ha consolidado como el equipo a batir esta temporada.



