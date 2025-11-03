Son Heung-min y Denis Bouanga arrasan mientras LAFC avanza pasando a Austin FC en los Playoffs de la MLS Cup
Las estrellas del LAFC brillan
El dúo Son-Bouanga causó estragos durante la primera mitad y, una vez que empezaron, había poco que Austin pudiera hacer para detenerlos. Comenzó con un gol de Son en el minuto 21, y el gol de Bouanga cuatro minutos después le dio a los visitantes una gran ventaja temprana. Sin embargo, a los locales se les dio un rayo de esperanza pocos minutos después, cuando se les otorgó un penalti, pero el disparo de Myrto Uzuni desde el punto de penalti fue detenido por Hugo Lloris para preservar la ventaja.
Bouanga les hizo pagar en el minuto 44, haciendo el 3-0, pero Austin FC mantuvo alguna esperanza al llegar al descanso gracias a otro penalti, que esta vez fue convertido por Daniel Pereira para que Austin FC recortara la distancia a dos goles.
Desafortunadamente para ellos, eso fue lo más cerca que llegarían, ya que LAFC logró manejar la segunda mitad para terminar la temporada de Austin. No abandonarían el estado de la estrella solitaria sin una buena medida más, ya que Jeremy Ebobisse anotó en el tiempo de descuento para finalizar el partido con un 4-1 mientras reservaba una cita con el segundo sembrado, Vancouver Whitecaps, en la siguiente ronda.
El MVP
Son fue magnífico pero, de alguna manera, DenisBouanga fue en realidad mejor. Con dos goles y una asistencia, aunque una que requirió que Son hiciera gran parte del trabajo duro, el veterano talismán de LAFC hizo exactamente lo que esperarías de una estrella. Vale la pena recordar que este equipo de LAFC tiene dos de esos jugadores estrella y, cuando están en sintonía de esta manera, es difícil imaginar a cualquier equipo en la MLS con la calidad para detenerlos.
El gran perdedor
Había un camino de regreso para Austin FC, una ruta de regreso en un juego que se escapaba. Ese camino, sin embargo, fue lanzado directamente a las manos de Lloris, y eso fue todo.
Myrto Uzuni, el hombre que falló ese penalti, estará lamentándose por su esfuerzo. Cuando un portero de la calidad de Lloris está en la red, tienes que hacerle trabajar. Uzuni no lo hizo y, momentos después, el juego estaba fuera de su alcance. Contra LAFC, necesitas aprovechar tus oportunidades. Uzuni, en última instancia, no lo hizo, y es una de varias razones por las que la temporada de Austin FC terminó.
Puntuación del partido (de cinco): ⭐⭐⭐⭐