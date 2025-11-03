Son Heung-min y Denis Bouanga arrasan mientras LAFC avanza pasando a Austin FC en los Playoffs de la MLS Cup

El dúo Son-Bouanga causó estragos durante la primera mitad y, una vez que empezaron, había poco que Austin pudiera hacer para detenerlos. Comenzó con un gol de Son en el minuto 21, y el gol de Bouanga cuatro minutos después le dio a los visitantes una gran ventaja temprana. Sin embargo, a los locales se les dio un rayo de esperanza pocos minutos después, cuando se les otorgó un penalti, pero el disparo de Myrto Uzuni desde el punto de penalti fue detenido por Hugo Lloris para preservar la ventaja.

Bouanga les hizo pagar en el minuto 44, haciendo el 3-0, pero Austin FC mantuvo alguna esperanza al llegar al descanso gracias a otro penalti, que esta vez fue convertido por Daniel Pereira para que Austin FC recortara la distancia a dos goles.

Desafortunadamente para ellos, eso fue lo más cerca que llegarían, ya que LAFC logró manejar la segunda mitad para terminar la temporada de Austin. No abandonarían el estado de la estrella solitaria sin una buena medida más, ya que Jeremy Ebobisse anotó en el tiempo de descuento para finalizar el partido con un 4-1 mientras reservaba una cita con el segundo sembrado, Vancouver Whitecaps, en la siguiente ronda.