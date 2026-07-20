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«Somos un ejemplo»: Dani Olmo critica a Argentina por ignorar la celebración del título de España tras la final del Mundial
Un gesto polémico eclipsa la ceremonia de entrega de trofeos
La coronación de España como campeona del Mundial no estuvo exenta de polémica, pues la tensión de los 120 minutos de la final se prolongó en el protocolo posterior. Mientras los jugadores españoles esperaban el trofeo, varios argentinos dieron la espalda al escenario en el momento en que los campeones lo recibían, un gesto que llamó la atención mundial.
El gesto provocó malestar en la delegación española, especialmente porque los jugadores españoles habían formado antes una guardia de honor para aplaudir a Argentina tras su subcampeonato. El momento no pasó desapercibido para los aficionados en el estadio ni para los millones de espectadores de todo el mundo.
- AFP
Olmo responde con firmeza a la actuación de Argentina.
En la zona mixta, Olmo se mostró tranquilo pero firme al preguntársele por el comportamiento de Argentina durante la ceremonia. «A nosotros no nos importa. Lo que importa son los valores que se quieren transmitir», afirmó, restando importancia al incidente y defendiendo el juego limpio y el respeto mutuo.
El centrocampista español añadió que los deportistas de élite son un ejemplo para muchas generaciones y deben comportarse como tales. «Ahora solo vamos a disfrutar de esto», concluyó, dirigiéndose a sus homólogos sudamericanos.
La violencia tras el partido empaña el evento
El desaire durante la entrega del trofeo fue solo el inicio. Tras el pitido final, estalló una trifulca entre ambas plantillas. Las cámaras captaron a Leandro Paredes agarrando a Eric García del cuello y derribando a Gavi, lo que le costó la roja directa.
Lionel Messi recibió elogios por felicitar a los ganadores, pero compañeros como Nahuel Molina y Enzo Fernández quedaron bajo la lupa. La agresividad del equipo de Lionel Scaloni se interpretó como una reacción a la superioridad técnica de España.
- Getty Images Sport
Se avecinan duras sanciones de la FIFA
Los altercados tras el partido en los que participaron Paredes y Molina probablemente acarrearán severas sanciones de la FIFA. Además, Enzo fue expulsado en los últimos minutos por doble amonestación y podría ser suspendido. Messi aún no aclara su futuro con la selección, aunque muchos creen que este torneo fue su despedida de los Mundiales.
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