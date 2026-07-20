La coronación de España como campeona del Mundial no estuvo exenta de polémica, pues la tensión de los 120 minutos de la final se prolongó en el protocolo posterior. Mientras los jugadores españoles esperaban el trofeo, varios argentinos dieron la espalda al escenario en el momento en que los campeones lo recibían, un gesto que llamó la atención mundial.

El gesto provocó malestar en la delegación española, especialmente porque los jugadores españoles habían formado antes una guardia de honor para aplaudir a Argentina tras su subcampeonato. El momento no pasó desapercibido para los aficionados en el estadio ni para los millones de espectadores de todo el mundo.