La principal preocupación para el gigante del norte de Londres está en el centro de su defensa. El central estrella William Saliba estará un largo periodo de baja después de sufrir una lesión grave durante la campaña de Francia en el Mundial, mientras que Jurrien Timber está lidiando con un problema en la ingle.

Al actualizar a los medios sobre sus dos lesionados, Arteta ofreció plazos opuestos para sus respectivos regresos a la acción. "Jurrien está progresando realmente bien", señaló. "Está sobre el césped, ahora estamos aumentando con ciertas acciones y especialmente el volumen y la carga. Creo que está en una buena trayectoria, pero todavía quedan unas semanas.

"Wilo, como todos sabemos, es más bien una lesión a largo plazo. Tenemos que esperar y ver. Necesita empezar a entrenar con el grupo la próxima semana más o menos, con suerte, y luego ver cómo progresa a partir de ahí.

"Ha sido un problema a largo plazo y queremos asegurarnos de que cada paso que demos sea el correcto, que él se sienta bien para hacerlo, porque es un jugador muy importante para nosotros."