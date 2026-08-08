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«Somos el equipo a batir»: el técnico del Inter, Cristian Chivu, lanza una seria advertencia a sus rivales de la Serie A antes de la nueva temporada
Chivu apunta a revalidar el título
El Inter conquistó su 21º título de la Serie A la temporada pasada, al terminar 11 puntos por delante del campeón de 2024-25, el Nápoles. Ese logro hizo que Chivu se convirtiera en apenas el quinto entrenador en la historia del club en ganar el Scudetto en su temporada de debut en San Siro. De cara a la nueva campaña, el técnico es plenamente consciente de que rivales como el Nápoles, el AC Milan, el Como y la Juventus han realizado movimientos importantes para desbancar a su equipo.
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«Somos el equipo a batir»
Para reforzar su plantilla de cara a la defensa del título, el Inter ha incorporado nuevos fichajes, entre ellos John Stones y Aleksandar Stankovic.
Cuando le preguntaron por sus principales rivales esta temporada, Chivu dijo a los medios del Inter: "Eso todavía no lo tengo del todo claro. Son los equipos de siempre, los que quieren complicarle la vida al vigente campeón de Italia. Somos el equipo a batir.
"Todavía nos faltan algunas piezas y aún tenemos unas semanas para ponernos en la mejor forma posible de cara al primer partido de liga".
Los campeones se centran en la forma física
La integración de los nuevos fichajes y el mantenimiento del estado físico de la plantilla han sido las principales prioridades del cuerpo técnico del Inter durante toda la pretemporada.
Al referirse a la preparación de su equipo antes del inicio de la competición oficial, Chivu añadió: "Lo más importante hasta ahora es que hemos tenido muy pocos problemas físicos. En este momento, ese es el aspecto más alentador, y estamos contentos por ello".
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Preparativos finales en marcha
El Inter tiene dos amistosos de pretemporada más, contra la Juventus y el Real Betis, para afinar su estabilidad táctica. El vigente campeón iniciará oficialmente después su campaña 2026-27 en la Serie A recibiendo al recién ascendido Monza en San Siro el 22 de agosto. El partido inaugural servirá como una prueba temprana para el equipo de Chivu, que deberá demostrar sus credenciales bajo el peso de las expectativas como favorito al título.
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