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«¡Somos bicampeones!» - Argentina se impone a España, mientras el presidente de la CONMEBOL critica a La Roja y a la UEFA por la cancelación de la Finalissima
Dómez se proclama vencedor por incomparecencia
El esperado enfrentamiento entre Argentina, campeona de la Copa América, y España, ganadora de la Eurocopa, se ha cancelado oficialmente, pero la guerra diplomática no ha hecho más que empezar. Tras el colapso total de las negociaciones entre la UEFA y la CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano ha adoptado una postura combativa al afirmar que el título debería quedarse en Buenos Aires por defecto.
Domínguez aprovechó el sorteo de la Copa Libertadores para burlarse de los campeones de Europa. La disputa gira en torno a la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre la sede y la fecha, y ambas federaciones se han intercambiado acusaciones de inflexibilidad durante la última semana.
- AFP
Disparos procedentes de Sudamérica
El tono pasó de ser una discrepancia profesional a una burla descarada cuando Domínguez sugirió que la reticencia de España a aceptar las exigencias de Argentina en cuanto al calendario equivalía a una retirada. Instó a los argentinos a dejar de considerar el fútbol europeo como el referente absoluto, insistiendo en que la Albiceleste es ahora la reina indiscutible de la Copa Intercontinental.
«Si les damos la victoria por incomparecencia, sois bicampeones de la Finalissima», declaró Domínguez aDSports. «Y una cosa más: tenéis que creer en vosotros mismos, el césped no siempre es más verde al otro lado. Y otra cosa: tenéis que creerlo, el césped del vecino no es tan verde».
Más tarde, en declaraciones a Radio La Red, reafirmó su afirmación de que España había cedido de hecho el trofeo. «¿De qué nacionalidad eres? Argentino, pues enhorabuena porque somos bicampeones de la Finalissima, ni siquiera se presentaron».
La disputa por la programación se vuelve tóxica
El fracaso de la organización del partido fue señalado inicialmente por la UEFA, que culpó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de rechazar múltiples propuestas, entre ellas un enfrentamiento de gran repercusión mediática en el Santiago Bernabéu. Según el organismo europeo, Argentina rechazó un acuerdo para jugar en terreno neutral y una posible eliminatoria a doble partido, lo que condujo a un punto muerto que no se pudo resolver.
«La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó», según un comunicado de la UEFA.
«La segunda era disputar la Finalissima a dos partidos: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada».
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La disputa sobre el terreno neutral
Desde el punto de vista argentino, la negativa a jugar en Madrid fue una cuestión de integridad deportiva. La AFA y la CONMEBOL argumentaron que jugar en la capital española habría carecido del «principio de equidad deportiva», ya que no podía considerarse un lugar verdaderamente neutral para un partido en el que participara España. Aunque la AFA se mostró dispuesta a jugar en Roma el 31 de marzo, la federación española (RFEF) se opuso porque muchos de sus jugadores clave del Barcelona y del Atlético de Madrid se enfrentan en La Liga pocos días después.
«La CONMEBOL y la AFA siempre han reiterado su deseo de disputar la Finalissima en un lugar neutral y aceptaron la sede propuesta tras la insistencia de la UEFA para que se jugara en Madrid», declaró la AFA en un comunicado de prensa.
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