Arteta respiró aliviado después de ver cómo su Arsenal ofrecía una sólida actuación en la segunda parte para superar a un disciplinado Leeds United. El Arsenal afrontaba el choque bajo una presión importante tras la decepcionante derrota por 3-0 ante el Brighton antes del parón internacional, un resultado que había amenazado con descarrilar su defensa del título de la Premier League. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres mostró la pegada propia de un campeón para mantener su persecución del Manchester City en lo más alto de la tabla.

"Antes del partido hablamos de dos cosas: el reto que teníamos por delante contra un equipo que no había perdido en la Premier League y, la segunda, recuperar nuestra identidad. No estábamos contentos con lo que hicimos contra el Brighton y hoy teníamos la oportunidad de arreglarlo. Queríamos demostrar que somos algo especial y único", explicó Arteta a los periodistas en su valoración posterior al partido. El español, que recientemente comprometió su futuro a largo plazo con el club, sintió claramente que sus jugadores necesitaban lanzar un mensaje sobre su fortaleza mental.