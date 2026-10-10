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«¡Somos algo especial!»: Mikel Arteta elogia el carácter del Arsenal tras la remontada ante el Leeds United
Arteta exige un cambio de identidad tras el tropiezo ante el Brighton
Arteta respiró aliviado después de ver cómo su Arsenal ofrecía una sólida actuación en la segunda parte para superar a un disciplinado Leeds United. El Arsenal afrontaba el choque bajo una presión importante tras la decepcionante derrota por 3-0 ante el Brighton antes del parón internacional, un resultado que había amenazado con descarrilar su defensa del título de la Premier League. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres mostró la pegada propia de un campeón para mantener su persecución del Manchester City en lo más alto de la tabla.
"Antes del partido hablamos de dos cosas: el reto que teníamos por delante contra un equipo que no había perdido en la Premier League y, la segunda, recuperar nuestra identidad. No estábamos contentos con lo que hicimos contra el Brighton y hoy teníamos la oportunidad de arreglarlo. Queríamos demostrar que somos algo especial y único", explicó Arteta a los periodistas en su valoración posterior al partido. El español, que recientemente comprometió su futuro a largo plazo con el club, sintió claramente que sus jugadores necesitaban lanzar un mensaje sobre su fortaleza mental.
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La amenaza del Leeds y la eclosión de Justin
El equipo visitante llegó al norte de Londres presumiendo de una impresionante racha de cinco partidos sin perder y, desde luego, jugó con la confianza propia de un conjunto en forma. Su disciplina táctica fue evidente en todo momento, ya que se replegó en un bloque bajo y logró frustrar a Bukayo Saka y Gabriel Martinelli.
El gol que abrió el partido llegó por fin diez minutos después del descanso, cuando James Justin aprovechó un desajuste defensivo para adelantar al Leeds. El tanto dejó helado al Emirates y situó al Arsenal ante la perspectiva de encadenar derrotas ligueras consecutivas por primera vez en casi dos años.
«Son muy físicos y están muy comprometidos con lo que hacemos. No finalizamos en algunas zonas muy buenas en la primera parte y ellos siguieron corriendo. Es increíble la forma en que atacan el área. Podrían habernos castigado en uno o dos momentos de la primera mitad y luego lo hicieron. Es una buena muestra de la liga», señaló Arteta, reconociendo la calidad del rival. La defensa del Arsenal, en la que Ezri Konsa entró en lugar del lesionado William Saliba, tuvo problemas para contener los movimientos de Dominic Calvert-Lewin en la jugada previa al primer gol.
Una lección magistral con los cambios impulsa la resurrección del Arsenal
Ante la desventaja, Arteta actuó con decisión realizando un triple cambio en el minuto 63 que alteró de forma fundamental el desarrollo del partido. La entrada de Jurrien Timber, Viktor Gyokeres y, sobre todo, Bruno Guimaraes, aportó una sensación de urgencia muy necesaria en las filas del Arsenal. El impacto fue casi inmediato, ya que el empate llegó desde una fuente poco probable, cuando Riccardo Calafiori marcó a bocajarro para restablecer la igualada apenas unos minutos después de los cambios.
Sobre el impacto de los suplentes, Arteta dijo: «Cuando juegas a las 12:30 en casa y te pones 1-0 abajo, tienes que recuperar muchas cosas, y la energía es una de ellas. Los que entraron desde el banquillo marcaron una gran diferencia. Antes que nada, aportamos mucho liderazgo con esos tres jugadores. Aportamos amenaza de gol y gente capaz de ganar duelos, gente que puede jugar hacia delante y profundizar contra esta presión alta».
- Getty Images Sport
El carácter ganador del título del Arsenal
El técnico del Arsenal reiteró su orgullo al afirmar: "Teníamos que demostrar que estamos hechos de algo especial y único". La victoria garantiza que el Arsenal mantenga el pulso con el Manchester City en lo más alto de la clasificación de la Premier League, solo por detrás por diferencia de goles. Aunque la actuación no fue la del mejor Arsenal durante los noventa minutos, el carácter mostrado para remontar tras empezar por detrás en el marcador sugiere que los vigentes campeones están listos para luchar con uñas y dientes para defender su corona. Ahora centrarán su atención en la Champions League, con el impulso en las competiciones nacionales plenamente recuperado.
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