Sommer: «Estas son las diferencias entre Chivu e Inzaghi. ¿El Inter? ¿Un risotto a la milanesa o una canción de DJ Shimza?»

Yann Sommer, portero cuyo contrato con el Inter está a punto de vencer, concedió una extensa entrevista al Corriere della Sera: «Inzaghi aporta emoción al campo y, al mismo tiempo, es tranquilo en el día a día. Con él he aprendido a pensar en grande, a poner pasión, a darlo todo para ganar y he mejorado mucho el juego con los pies. Durante el año que trabajé con Chivu me sentí a gusto desde el primer momento; es muy sereno y afronta con tranquilidad los retos de alto nivel».



