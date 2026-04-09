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«Solo se habló de una ciudad»: el agente de Enzo Fernández afirma que el argentino ha «llegado a un acuerdo» con el Chelsea
El agente desmiente los rumores sobre el Real Madrid
Pastore ha negado rotundamente que el campeón del Mundial busque una salida. A pesar de los rumores que vinculan al jugador, valorado en 107 millones de libras, con un fichaje sensacional por el Real Madrid, Pastore insiste en que los recientes titulares son fruto de un malentendido, no de un deseo de abandonar Londres.
En declaraciones a Top Mercato, Pastore se mostró firme: «Ya hablamos de esto en los últimos días. Fueron comentarios sin intención de causar problemas en el Chelsea. Es el capitán y ha mostrado su mejor versión esta temporada. Solo mencionó una ciudad [Madrid] y, en varias entrevistas sobre su futuro, Los medios mezclaron todo y empezaron a decir que se iría del Chelsea, pero no hay nada de cierto».
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Aclarando las cosas con Rosenior
La crisis estalló cuando el entrenador del Chelsea, Rosenior, marginó a Fernández para los partidos ante Port Vale y Manchester City. El técnico lo había criticado por «cruzar una línea» tras admitir el argentino que desconocía su futuro y expresar su deseo de vivir en Madrid.
Sin embargo, Pastore asegura que la relación se ha restablecido: «Estamos en la misma onda con el Chelsea. Ayer y anteayer hicimos las paces. Nunca hubo un problema real; solo había que aclarar un malentendido. El jugador se disculpó con todos y ahora todos estamos de acuerdo».
Aprender de los errores a los 25 años
Pastore defendió las intenciones del jugador, pero admitió que la exestrella del Benfica cometió un error táctico al hablar con la prensa. A sus 25 años, Fernández aún se adapta al implacable escrutinio de la Premier League, sobre todo en una temporada turbulenta para los Blues.
«Lo que pasó, pasó. Le explicamos al jugador que, aunque no hiciera nada malo, no debería haber dicho eso. Solo tiene 25 años. Todavía es joven y tiene cosas que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin malicia y que se equivocó al hacerlo», añadió Pastore.
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Comprometido con el proyecto del Chelsea
Aunque el Chelsea es sexto en la Premier, Fernández es clave en sus planes a largo plazo, con seis años de contrato. El club lucha por entrar en los cuatro primeros y prepara la semifinal de la FA Cup contra el Leeds, así que su presencia es vital para el final de temporada.
Pastore subrayó la necesidad de colaboración: «El Chelsea lucha por un puesto en la Liga de Campeones y Enzo necesita minutos antes del Mundial. Ambos se necesitan y trabajan juntos». Hablamos, lo aclaramos todo. Las cosas están claras. No hay conflicto. A Enzo aún le quedan seis años de contrato y debemos trabajar juntos, y eso es lo que hacemos».