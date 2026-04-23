¿Solo quedan algunos detalles por aclarar? Al parecer, ya se ha decidido el futuro de Vinicius Junior, del Real Madrid

El contrato actual de Vinicius vence en 2027. Hace más de un año anunció que renovaría pronto con el Madrid, pero la firma no llega. Esto alimenta rumores sobre su posible salida.

Se informó que sus pretensiones salariales eran demasiado altas para el club, lo que habría paralizado las negociaciones y abierto la puerta a ofertas de la Saudi Pro League, dispuesta a ofrecerle un salario astronómico.