Según Sky, el Real Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo con Vinicius para renovar su contrato a largo plazo tras largas negociaciones. Aún faltan algunos detalles por definir.
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¿Solo quedan algunos detalles por aclarar? Al parecer, ya se ha decidido el futuro de Vinicius Junior, del Real Madrid
El contrato actual de Vinicius vence en 2027. Hace más de un año anunció que renovaría pronto con el Madrid, pero la firma no llega. Esto alimenta rumores sobre su posible salida.
Se informó que sus pretensiones salariales eran demasiado altas para el club, lo que habría paralizado las negociaciones y abierto la puerta a ofertas de la Saudi Pro League, dispuesta a ofrecerle un salario astronómico.
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Kylian Mbappé sigue siendo el jugador mejor pagado del Real Madrid
La tensa relación entre Vinicius y el exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, empeoró las cosas. Tras ser sustituido en el Clásico contra el Barcelona en octubre, el jugador de 25 años mostró su descontento y, de forma audible, amenazó con marcharse de Madrid.
Alonso fue despedido en enero y, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, Vinicius se siente más valorado. En las últimas semanas se han multiplicado los indicios de que la estrella ofensiva podría firmar un nuevo contrato.
Según Sky, Vinicius aceptó quedarse aunque Mbappé siga siendo el mejor pagado del club.
Real Madrid: ¿Quién entrenará a Vinicius y compañía la próxima temporada?
Aún se desconoce quién entrenará a Vinicius y compañía la próxima temporada. Tras la eliminación en cuartos de la Champions ante el Bayern, The Athletic informó que Arbeloa dejará el cargo al final del curso. El equipo blanco, eliminado en octavos de la Copa del Rey y a nueve puntos del Barcelona a seis jornadas del final de LaLiga, parece destinado a acabar la temporada sin títulos.
Entre los candidatos suenan Didier Deschamps, que dejará la selección francesa tras el Mundial, y el técnico del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, aunque este último reaccionó con cautela al rumor.
Vinicius llegó al club en 2018 procedente del Flamengo. Hasta la fecha ha jugado 370 partidos oficiales con los blancos y ha marcado 124 goles. Con el Real Madrid ha conquistado, entre otros, dos Champions (2022 y 2024) y tres Ligas (2020, 2022 y 2024).
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Vinicius en el Real Madrid: sus estadísticas esta temporada
Partidos
48
Goles
18 asistencias
Asistencias
14