Lamine Yamal envió un mensaje en tono de broma al exentrenador del Barcelona Xavi tras su nombramiento como nuevo seleccionador de Países Bajos. En declaraciones previas al partido de Champions League del Barcelona contra el Feyenoord, el jugador de 19 años reflexionó sobre su relación con su antiguo técnico.

Xavi le dio a Yamal la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barcelona, consolidando al joven extremo como uno de los talentos más brillantes del fútbol europeo.

Yamal expresó su total confianza en la capacidad de Xavi como entrenador en esta nueva etapa al frente de la selección neerlandesa.