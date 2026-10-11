El Borussia Dortmund dejó escapar la oportunidad de asegurar su quinta victoria en otros tantos partidos de la Bundesliga tras un dramático desplome final ante el Werder Bremen en el Signal Iduna Park. Daniel Svensson y Nico Schlotterbeck parecían haber sellado los tres puntos con sus goles en los minutos 80 y 85.

Sin embargo, el Werder reaccionó por medio de Ludovit Reis en el minuto 88 antes de que el exdelantero del Dortmund Niclas Fullkrug marcara de cabeza el empate en el tiempo añadido.

El empate 2-2 mantiene al Dortmund en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga por ahora.