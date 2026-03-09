¡Solo Mauricio Pochettino puede salvar al Tottenham! Los Spurs deben devolver el control total al seleccionador de la USMNT si quieren sobrevivir al descenso de la Premier League

Después de que el Tottenham fichara a Lucas Moura del París Saint-Germain al final del mercado de fichajes de enero de 2018, los Spurs pasaron 18 meses sin hacer ningún otro fichaje. Esto ocurrió a pesar de las dos peticiones públicas —y poco habituales— que Pochettino le hizo al entonces presidente Daniel Levy.

Al final de la temporada 2017-18, el argentino no se anduvo con rodeos en su última rueda de prensa antes del verano, diciendo: «Si queremos ser verdaderos aspirantes a los grandes trofeos, tenemos que revisar un poco las cosas. Tenemos que crear sueños que sean posibles de alcanzar. Quizás estemos un poco decepcionados y frustrados porque ahora estamos cerca [de los trofeos].

Creo que Daniel me va a escuchar, por supuesto. Hay que ser valiente. Ser valiente es lo más importante y hay que arriesgarse. Creo que es un momento en el que el club tiene que arriesgarse e intentar trabajar, si es posible, más duro que la temporada anterior para volver a ser competitivo, porque cada temporada será más difícil».

La única señal de actividad del Tottenham en el verano de 2018 fue una oferta irrisoria por Jack Grealish, en la que ofrecían 4 millones de libras más al canterano Josh Onomah, creyendo que el Aston Villa estaba al borde del desastre financiero. De hecho, el club de West Midlands acababa de recibir una nueva inversión y se rió de ellos.

Levy y compañía insistieron en ese momento en que el Tottenham disponía de presupuesto para reforzar la plantilla a pesar del retraso en el traslado al nuevo estadio Tottenham Hotspur, valorado en mil millones de libras, pero sugirieron en una reunión con la asociación de aficionados que los fichajes eran en realidad bastante difíciles de llevar a cabo. Eso supuso un reconocimiento de fracaso ante Pochettino, sus jugadores y los aficionados. También fue la primera señal de que este régimen no estaba preparado para dar el salto a un club de verdad.

El Tottenham de Pochettino funcionó a duras penas durante toda la temporada 2018-19, tras haber realizado un solo fichaje importante en sus dos últimas ventanas de traspasos, sin conseguir reforzar una plantilla ya de por sí escasa y perdiendo la oportunidad de cambiar a otros jugadores cuando su concentración empezó a decaer. Por eso, llegar a la primera final de la Liga de Campeones de la historia del club fue aún más milagroso, pero las circunstancias que rodearon la clasificación de los Spurs dejaron a Pochettino aún más agotado, y dio a entender que dimitiría si realmente se convertían en reyes de Europa.

Poco antes de su famosa remontada contra el Ajax en las semifinales, Pochettino volvió a advertir que no tenía sentido que los Spurs invirtieran tanto en un nuevo estadio si iban a volver a descuidar la plantilla: «Cuando se habla del Tottenham, todo el mundo dice que tienes una casa increíble, pero que necesitas poner los muebles. Si quieres tener una casa bonita, quizá necesites muebles mejores. Y depende de tu presupuesto si vas a gastar dinero. Tenemos que ser respetuosos con equipos como el Manchester City o el Liverpool, que gastan mucho dinero.

Somos valientes, somos inteligentes, somos creativos. Ahora se trata de crear otro capítulo y tener una idea clara de cómo vamos a construir ese nuevo proyecto. Tenemos que reconstruir. Va a ser doloroso».

Los Spurs ficharon a Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon y Jack Clarke durante el verano de 2019, pero eso no fue suficiente para reparar el daño de los 18 meses anteriores y desde entonces han estado tratando de ponerse al día en el mercado. Cada ventana de fichajes ha resultado demasiado reactiva y, en ocasiones, una ventana demasiado tarde.

Pochettino fue despedido cinco meses después de la final de la Liga de Campeones, y el club dio un giro hacia una estrategia de «ganar ahora» con José Mourinho. No salió como estaba previsto.