Mauricio Pochettino TottenhamGOAL

Traducido por

¡Solo Mauricio Pochettino puede salvar al Tottenham! Los Spurs deben devolver el control total al seleccionador de la USMNT si quieren sobrevivir al descenso de la Premier League

El Tottenham se precipita hacia el desastre. Podría descender de la Premier League y, en este momento de una temporada infernal, su mejor esperanza para mantenerse en la categoría podría ser simplemente que el fútbol puede cambiar muy rápidamente. Todavía hay varios jugadores clave que deben regresar de sus lesiones para la recta final, pero eso podría resultar insuficiente y llegar demasiado tarde, sobre todo teniendo en cuenta que el ambiente es casi irreversiblemente negativo.

La decisión de contratar a Igor Tudor como sustituto temporal del entrenador Thomas Frank ha estado lejos de ser acertada. Fue una idea que Fabio Paratici planteó por primera vez en otoño, durante sus últimos meses como codirector deportivo antes de marcharse a la Fiorentina, pero que el club no llevó a cabo hasta febrero, cuando la situación del Tottenham había cambiado por completo. Ya no se arriesgaban solo a quedarse fuera de Europa, sino también de la Premier League.

A este ritmo, es posible que Tudor ni siquiera llegue al final de su contrato en junio. En todo caso, lo más sensato para los Spurs sería buscar una alternativa que levantara la moral del equipo, después de que el croata llegara y, de alguna manera, encontrara la forma de minar la confianza que le quedaba a la plantilla. Lo difícil de este problema es que no hay ninguna opción clara que quiera asumir este trabajo aparentemente maldito.

La condición de los Spurs como equipo de primera división, apenas unos meses después de haber sido declarado por Deloitte y la UEFA como el noveno club más valioso de Europa, corre un grave peligro. Sin embargo, en caso de que sobrevivan, al menos hay un plan que les ayudará a recuperarse: tienen que coger el teléfono y llamar a Mauricio Pochettino.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El entrenador definitivo del Tottenham

    Pochettino es el entrenador más exitoso del Tottenham en la era moderna. Olvídate de usar los trofeos como barómetro de medición y piensa simplemente en los mejores equipos de los Spurs que recuerdes. Todos ellos fueron entrenados por el argentino. Lo mejor de todo para los aficionados del Tottenham es que él ama genuinamente al club, con todos sus defectos.

    El Tottenham, desde los aficionados hasta los jugadores y la directiva, adoraba a Pochettino. Era un táctico de pensamiento moderno, con su presión y su juego desde atrás, un astuto gestor de personas y el tipo de persona que uno querría como imagen de su club. Si hubiera una imagen definitiva de Pochettino durante sus tres primeros años en los Spurs, sería la de él con lágrimas en los ojos mientras el Tottenham se despedía por última vez del antiguo White Hart Lane.

    En 2018, Pochettino había formado un equipo de estrellas que incluía a Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli y Christian Eriksen. Habían completado tres temporadas consecutivas entre los tres primeros puestos por primera vez desde la década de 1960, cuando ganaron por última vez el título de la antigua Primera División. Aunque Pochettino se enorgullecía de formar a jóvenes jugadores y moldear este equipo a su imagen y semejanza, incluso él sabía que la forma de que la plantilla siguiera adelante era mediante el traspaso de jugadores.

    El Tottenham vendió al lateral derecho Kyle Walker en 2017 después de que el defensa pidiera marcharse a un equipo más capaz de ganar títulos. El club esperaba que el Barcelona o el Bayern de Múnich hicieran una oferta y pudieran venderlo al extranjero, pero no llegaron ofertas de ese tipo. Walker acabó fichando por el Manchester City por 50 millones de libras, lo que en ese momento era un récord mundial para un lateral.

    Ese mismo verano, el Manchester United mostró su interés por el lateral izquierdo Danny Rose y el versátil defensa Eric Dier. En algunos círculos se creía que podrían haber alcanzado un valor combinado de 100 millones de libras, pero ambos se quedaron en el club. En ese momento, la sensación en la directiva era que no querían que se les viera como un club vendedor, pero, en retrospectiva, quizá hubiera sido mejor aceptar el dinero y reinvertirlo, sobre todo teniendo en cuenta el embargo efectivo al que se vio sometido Pochettino.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ponerse al día

    Después de que el Tottenham fichara a Lucas Moura del París Saint-Germain al final del mercado de fichajes de enero de 2018, los Spurs pasaron 18 meses sin hacer ningún otro fichaje. Esto ocurrió a pesar de las dos peticiones públicas —y poco habituales— que Pochettino le hizo al entonces presidente Daniel Levy.

    Al final de la temporada 2017-18, el argentino no se anduvo con rodeos en su última rueda de prensa antes del verano, diciendo: «Si queremos ser verdaderos aspirantes a los grandes trofeos, tenemos que revisar un poco las cosas. Tenemos que crear sueños que sean posibles de alcanzar. Quizás estemos un poco decepcionados y frustrados porque ahora estamos cerca [de los trofeos].

    Creo que Daniel me va a escuchar, por supuesto. Hay que ser valiente. Ser valiente es lo más importante y hay que arriesgarse. Creo que es un momento en el que el club tiene que arriesgarse e intentar trabajar, si es posible, más duro que la temporada anterior para volver a ser competitivo, porque cada temporada será más difícil».

    La única señal de actividad del Tottenham en el verano de 2018 fue una oferta irrisoria por Jack Grealish, en la que ofrecían 4 millones de libras más al canterano Josh Onomah, creyendo que el Aston Villa estaba al borde del desastre financiero. De hecho, el club de West Midlands acababa de recibir una nueva inversión y se rió de ellos.

    Levy y compañía insistieron en ese momento en que el Tottenham disponía de presupuesto para reforzar la plantilla a pesar del retraso en el traslado al nuevo estadio Tottenham Hotspur, valorado en mil millones de libras, pero sugirieron en una reunión con la asociación de aficionados que los fichajes eran en realidad bastante difíciles de llevar a cabo. Eso supuso un reconocimiento de fracaso ante Pochettino, sus jugadores y los aficionados. También fue la primera señal de que este régimen no estaba preparado para dar el salto a un club de verdad.

    El Tottenham de Pochettino funcionó a duras penas durante toda la temporada 2018-19, tras haber realizado un solo fichaje importante en sus dos últimas ventanas de traspasos, sin conseguir reforzar una plantilla ya de por sí escasa y perdiendo la oportunidad de cambiar a otros jugadores cuando su concentración empezó a decaer. Por eso, llegar a la primera final de la Liga de Campeones de la historia del club fue aún más milagroso, pero las circunstancias que rodearon la clasificación de los Spurs dejaron a Pochettino aún más agotado, y dio a entender que dimitiría si realmente se convertían en reyes de Europa.

    Poco antes de su famosa remontada contra el Ajax en las semifinales, Pochettino volvió a advertir que no tenía sentido que los Spurs invirtieran tanto en un nuevo estadio si iban a volver a descuidar la plantilla: «Cuando se habla del Tottenham, todo el mundo dice que tienes una casa increíble, pero que necesitas poner los muebles. Si quieres tener una casa bonita, quizá necesites muebles mejores. Y depende de tu presupuesto si vas a gastar dinero. Tenemos que ser respetuosos con equipos como el Manchester City o el Liverpool, que gastan mucho dinero.

    Somos valientes, somos inteligentes, somos creativos. Ahora se trata de crear otro capítulo y tener una idea clara de cómo vamos a construir ese nuevo proyecto. Tenemos que reconstruir. Va a ser doloroso».

    Los Spurs ficharon a Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon y Jack Clarke durante el verano de 2019, pero eso no fue suficiente para reparar el daño de los 18 meses anteriores y desde entonces han estado tratando de ponerse al día en el mercado. Cada ventana de fichajes ha resultado demasiado reactiva y, en ocasiones, una ventana demasiado tarde.

    Pochettino fue despedido cinco meses después de la final de la Liga de Campeones, y el club dio un giro hacia una estrategia de «ganar ahora» con José Mourinho. No salió como estaba previsto.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falta de liderazgo

    Levy era el mandamás del Tottenham en el día a día. A pesar de todos sus defectos, dirigió al Spurs de una manera casi ejemplar y se ganó el derecho a intentar llevarlo al siguiente nivel desde que asumió el cargo en 2001 hasta que dejó White Hart Lane en 2017. Consiguió el nuevo estadio en lo que a veces se describió como una misión en solitario, desesperado por ayudar al club a encontrar nuevas formas de obtener ingresos.

    El principal inconveniente de Levy era que no podía evitar interponerse en su propio camino. Se mostró obstinado en cuanto a la política de fichajes, a pesar de las peticiones de los entrenadores de gastar más en salarios, como han atestiguado recientemente Ange Postecoglou y Gareth Bale en el podcast Stick to Football. Se le acusó de dirigir el Tottenham como un negocio y no hizo mucho por refutar ese argumento. Lo intentó, pero a menudo no fue capaz de delegar el poder. Nunca pareció un «verdadero hombre de fútbol», en términos sencillos.

    El ex capitán Hugo Lloris afirmó que la plantilla del Spurs fue recompensada por llegar a la final de la Liga de Campeones de 2019 con relojes de lujo como regalo personal de Levy. Estaban grabados con las palabras «finalistas de la Liga de Campeones». «Hubiera preferido que no hubiera nada escrito», dijo Lloris, lo que no hizo más que alimentar las sugerencias de que Levy carecía de mentalidad ganadora.

    En el peor de los casos, Levy era un imán para las críticas. La familia Lewis, que dirige el club a gran escala, pero no de la misma manera cotidiana que Levy, despidió a su presidente en septiembre, informando de que su objetivo era «más victorias, más a menudo».

    Las responsabilidades de Levy fueron asumidas por el director ejecutivo Vinai Venkatesham, y Peter Charrington se convirtió en presidente sin funciones ejecutivas. ¿Qué significa todo esto? Muy poco, según parece. Hay un vacío de liderazgo en el Tottenham que se extiende desde la sala de juntas hasta el campo, lo que ha permitido que el descenso a la mediocridad de la mitad de la tabla se convierta en una lucha contra el descenso. Los Spurs necesitan algún tipo de figura emblemática que los represente de nuevo.

  • Johan LangeGetty Images

    Fin de Lange

    Como se ha mencionado anteriormente, la principal razón del declive del Tottenham ha sido su incapacidad para reconstruir la plantilla. Se ha prestado demasiada atención a fichar a jóvenes promesas que aún no están preparadas para jugar o a centrocampistas «luchadores» que carecen de la habilidad técnica necesaria para complementar a sus compañeros de equipo.

    Johan Lange se incorporó al Spurs procedente del Aston Villa en noviembre de 2023, inicialmente como director técnico, antes de ser ascendido a director deportivo. Ha supervisado cinco ventanas de fichajes completas y, en ese tiempo, el Tottenham ha pasado de ser un aspirante a la Liga de Campeones a luchar por la supervivencia. Era una situación que preocupaba a los aficionados durante la última ventana de fichajes de enero, sobre todo porque el club se enfrentaba a su tercera temporada consecutiva de lesiones masivas, pero Lange explicó que no quería entrar en pánico.

    «Simplemente no había muchos jugadores disponibles en todo el mercado durante enero... Hay muchas lesiones en enero y, sin duda, somos un club que está sufriendo por ello en este momento», declaró a los canales del club Spurs. «Durante el periodo de fichajes es muy importante, aunque resulte muy frustrante con todas las lesiones, mantener la disciplina porque, a) los jugadores están volviendo y, b) si entonces, por así decirlo, puedes salir y hacer una "compra por estrés" de cualquier futbolista, entonces sí, la sensación inmediata que te da es agradable. Pero, por supuesto, no tiene sentido fichar a jugadores que no nos van a ayudar a corto, medio o incluso largo plazo.

    «Así que, aunque es muy frustrante con todas las lesiones, la mayoría de los jugadores volverán esta temporada, aquí, esperemos que algunos muy pronto. Y es importante que, como club, mantengamos la disciplina y nos aseguremos de hacer todo lo posible para fichar solo a jugadores que puedan ayudar al equipo, ahora o en el futuro».

    A fecha de 9 de marzo, los Spurs siguen sin poder contar con diez jugadores del primer equipo debido a lesiones. El equipo de fichajes ha vuelto a pasar por alto que, cuando se acumulan estos problemas físicos, se produce un efecto dominó. Los jugadores que suelen ser robustos se ven agotados, mientras que otros juegan fuera de su posición para intentar suplir las bajas.

    Lange apostó por el futuro de los Spurs. Si finalmente descienden, le costará mucho volver a trabajar en el fútbol inglés.

  • Eddie Howe Unai Emery Mikel ArtetaGetty Images

    Los «gerentes» han vuelto.

    La obsesión moderna del fútbol por los modelos de club en los que el «mánager» es simplemente el «entrenador principal» podría estar llegando a su fin. Los directores deportivos y técnicos siguen existiendo, pero no son necesariamente los únicos responsables del fichaje de jugadores.

    El Tottenham haría bien en seguir el ejemplo de dos rivales que han irrumpido en el «big six» en los últimos tres años: el Aston Villa y el Newcastle. Ambos han devuelto el poder, el control y la autonomía a sus respectivos entrenadores, Unai Emery y Eddie Howe, y todo el proyecto gira en torno a ellos. Esa unidad ha sido clave para escalar posiciones en la tabla y luchar por los grandes títulos.

    Y aunque ahora resulte difícil de recordar, al comienzo del ascenso del Arsenal hacia la lucha por el título, el equipo tuvo que arrebatarle el control al Tottenham en la lucha por el poder en el norte de Londres. Los Gunners, en su momento más bajo en un cuarto de siglo, ascendieron rápidamente a Mikel Arteta de «entrenador jefe» a «mánager» en 2020. Su suerte empeoró antes de mejorar, pero una vez que Arteta dejó su huella en todas las facetas del club, fue entonces cuando empezaron a progresar de nuevo.

    El director técnico adecuado puede convertirse en una figura unificadora. Para el Tottenham, esa persona tiene que ser Pochettino. Nadie más que haya pisado Hotspur Way desde 2014 ha entendido mejor que él lo que son los Spurs y lo que necesitan. Tomaron el camino de los «ganadores», tomaron el camino de «no nos asustamos», pero todos los caminos conducen al argentino.

  • Asuntos pendientes

    Pochettino no ha ocultado su deseo de volver al Tottenham. A principios de este año, reveló en el podcast High Performance Podcast que es el único club por el que sigue sintiendo pasión. «Aún así, la gente de la calle, los aficionados del Tottenham, realmente muestran su cariño y aprecio, y creo que por eso es tan especial», dijo Pochettino, que sigue viviendo en Londres.

    También habló de las grandes ambiciones que debería tener el Spurs, aunque lo dijo a principios de febrero, antes de que su actual situación se instalara como el moho en una lujosa vivienda del centro de la ciudad.

    «Ganar la Europa League, que es lo que ha hecho el equipo, está bien, pero no es suficiente», continuó Pochettino. «No basta con luchar por la Carabao Cup, la FA Cup, la Europa League o la Conference League. Es un club que debería ser, o necesita ser, porque lo que esperan los aficionados es estar en la Champions League, luchar por la Champions League, intentar creer que se puede ganar la Champions League y también luchar por la Premier League y creer que se puede ganar la Premier League».

    La mala defensa ha sido un problema en el campo para los Spurs durante las últimas dos temporadas, pero el verdadero problema ha sido su descuido en el último tercio del campo en un mundo post-Kane. Incluso en la segunda temporada de Postecoglou, los equipos rivales se acostumbraron a la forma en que el Tottenham estructuraba sus ataques y neutralizaban fácilmente su amenaza, dada la obstinación del australiano con sus tácticas. Cuando Frank fue nombrado con el encargo de hacerlos más conservadores, a veces eliminó por completo el ataque de la ecuación: su decreto de que «perderemos el 100 % de los partidos de fútbol» sigue vigente. Con Tudor, es la incoherencia del Tottenham con el balón lo que les está matando tanto como cualquier fallo en la defensa.

    La ambición en el campo a veces puede reflejarse fuera de él, y los últimos 12 meses en el Tottenham son prueba de ello. Sin embargo, Pochettino no ha perdido nada de ese impulso por ser el mejor.

  • Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reunir al club

    El puesto en el Tottenham ya no es atractivo. Ni ahora, ni al final de la temporada si se mantienen en la categoría, y definitivamente tampoco si descienden. Desde la salida de Pochettino en 2019, sus sucesores han tendido a sufrir los peores momentos de sus respectivas carreras mientras estaban en N17.

    Los criticados propietarios de los Spurs tienen algunas medidas de relaciones públicas a las que recurrir. Pochettino, que no necesariamente se sentiría desanimado por entrenar al Tottenham en la Championship, no solo es el favorito entre los aficionados para reavivar el fuego que sienten por su club, sino que, en este momento, es probablemente el candidato más cualificado que está interesado en el puesto. Si a esto le sumamos las salidas de Lange y quizás incluso del exdirector del Arsenal Venkatesham, sería la primera señal de que los responsables del club realmente quieren el cambio drástico que tanto se necesita.

    El regreso de Pochettino probablemente también sería recibido con más benevolencia y paciencia que cualquier otro candidato externo. A pesar de su prometedora actuación contra el PSG en la Supercopa de la UEFA y de la victoria a domicilio ante el Manchester City en su primer mes, los Spurs de Frank siguieron siendo abucheados en el descanso y al final de su primera derrota, un 1-0 en casa ante el Bournemouth. Incluso entonces, muchos aficionados no estaban dispuestos a creer en el puente que el club intentaba venderles, pero la mayoría aceptaría encantada la oferta de reunirse con Pochettino.

    El Tottenham está destrozado y solo hay un hombre al que vale la pena llamar para recomponerlo. Ya no tienen nada más que perder volviendo con su antiguo amor.

