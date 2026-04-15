Solo le queda uno por delante: Manuel Neuer, del FC Bayern, supera a Lionel Messi ante el Real Madrid y persigue un récord histórico

Sin embargo, el líder indiscutible sigue siendo, por ahora, Iker Casillas, con 149 partidos como titular en la máxima competición europea con el Real Madrid. Si Neuer renueva con el Bayern, juega las posibles semifinales y final de esta temporada y mantiene su nivel, podría amenazar el récord del español.

Solo en la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Bayern tiene garantizados ocho partidos la próxima temporada, a los que probablemente se añadirán algunos de eliminatoria. Así pues, el jugador de 40 años aún podría optar al récord.

Sin embargo, probablemente no basará en ello su decisión de futuro, aún pendiente. Ya lo indicó el martes en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Madrid, al asegurar que la posibilidad de ganar el título no influirá en su elección.