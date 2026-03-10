«Solo le importa el dinero»: la estrella del boxeo Agit Kabayel arremete contra Oleksandr Usyk

La federación mundial WBC había presionado recientemente al ucraniano para que defendiera su título contra Kabayel en breve. El boxeador de 33 años celebró en enero su 27.ª victoria en 27 combates profesionales contra el polaco Damian Knyba.

«¿Cómo es posible que no quiera enfrentarse al número 1 del ranking, su retador obligatorio? Es triste que prefiera pelear por tercera vez contra Dubois o Fury, a pesar de que ya les ha ganado dos veces a cada uno», declaró Kabayel.