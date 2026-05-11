«¡Solo intentaba ver si le habían hecho falta a David Raya!». Wojciech Szczesny afirma que pensaba en el Arsenal mientras sus compañeros del Barcelona se preparaban para el Clásico contra el Real Madrid

El momento que llamó la atención de Szczesny fue una jugada dramática al final del partido en la que intervino el actual portero del Arsenal, David Raya.

Cuando el West Ham vio anulado un posible empate por falta sobre el guardameta español, Szczesny analizó las repeticiones para comprobar si los árbitros habían protegido a su compañero.

«Antes del partido, todos hablaban del Clásico y yo solo trataba de averiguar si le habían hecho falta a Raya», declaró Szczesny a Eleven Sports PL.

Al preguntarle si consideraba correcta la anulación del gol, el portero mostró solidaridad con su colega del Arsenal.

«Sí, lo fue», respondió Szczesny. «Se lo estás preguntando a un portero, así que… Sí, es falta. Le sujetaban el brazo y no podía saltar».



