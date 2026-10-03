Disfrutando de una deslumbrante irrupción tanto a nivel nacional como internacional, el adolescente se niega a conformarse con sus primeros éxitos. En declaraciones a Rai Sport después de marcar el gol de la victoria en el clasificatorio europeo de la Italia sub-21 ante Armenia, Cisse explicó: "Este año me ha traído mucha alegría. Hasta ahora solo he mostrado el 70 por ciento de mis capacidades, sé que puedo hacerlo mucho mejor".

De cara al resto de la temporada, el joven añadió: "El gol me da mucha felicidad y, a partir de ahora, espero poder mostrar muchas otras características".