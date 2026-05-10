«Solo hay uno»: el entrenador del Inter Miami pide proteger a Lionel Messi, quien sigue escribiendo la historia de la MLS

Lionel Messi batió el récord de la MLS al llegar a 100 participaciones en goles en solo 64 partidos, superando los 95 de Sebastián Giovinco.

El ocho veces Balón de Oro dio dos asistencias y marcó el gol decisivo en el 75’, sentenciando el encuentro. Su actuación llegó tras el colapso de los Herons en el Derbi de Florida contra Orlando City, y reafirmó que el veterano delantero es la clave en la lucha por títulos de Miami esta temporada.