Solo hay una gran pregunta: la estrella descartada de la DFB parece estar «interesada» en fichar por el FC Bayern

Según *La Gazzetta dello Sport*, el jugador de 29 años podría fichar por la Juventus a cambio de Gleison Bremer. Según la misma fuente, el FCB también quiere al central brasileño. Según kicker, el FCB pide 25-30 millones por Kim, mientras que, según tz, el precio mínimo de Ito ronda los 20 millones.
Si el Bayern vende a uno de los dos, podría fichar a Bisseck del Inter. Además de la Juve, Milan y Fener también siguen a Kim.
Según la Gazzetta dello Sport, el Inter ya mira a dos posibles recambios: Tarik Muharemovic, del Sassuolo, formado en la Juventus y con gran proyección, y Oumar Solet, del Udinese, cuyo nombre lleva tiempo vinculado al club.
Eso sí, Francesco Acerbi y Matteo Darmian dejarán el club a final de temporada y, aunque Alessandro Bastoni parecía destino a Barcelona, todo indica que finalmente se quedará.
El central de 25 años, que avivó los rumores al fichar al agente Giovanni Branchini, se consolidó en la zaga de tres junto a Manuel Akanji y Bastoni tras un inicio complicado. No obstante, si el Inter quiere fichar a Muharemovic y Solet, necesitará liquidez. Según la Gazzetta dello Sport, esa necesidad de ingresos haría que el club no pusiera muchos obstáculos a la salida de Bisseck, cuyo contrato vence en 2029.