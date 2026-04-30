La mayoría de los seguidores del fútbol alemán saben que el bávaro Harry Kane lidera la clasificación de goleadores de la Bundesliga. Pero, ¿quién encabeza esa lista en la segunda división? Probablemente no todos lo sepan.
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¡Solo Harry Kane es mejor! Un ex lateral derecho se ha convertido de repente en el segundo máximo goleador de Alemania
A diferencia de la Premier League, el máximo goleador juegaen el decimosexto equipo de la tabla. Ha marcado 17 goles en 18 partidos, es decir, uno cada 93 minutos; solo Kane (65 minutos) lo supera en las tres ligas profesionales alemanas. Ni siquiera Deniz Undav, del VfB Stuttgart, que persigue a Kane, llega a ese nivel (106 minutos).
Se trata de Mateusz Zukowski, del 1. FC Magdeburg. El polaco de 24 años ha anotado más del 35 % de los goles de su equipo, en peligro de descenso, y suma tres asistencias.
Quien crea que solo está en racha debe saber que el Magdeburgo lo fichó el verano pasado como lateral derecho, pese a una fractura en el metatarso.
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Mateusz Zukowski se perdió los ocho primeros partidos.
Zukowski se había lesionado aún con la camiseta del Slask Wroclaw. Por eso el FCM dudó en ficharlo. Pero, tras la salida del máximo goleador del curso anterior, Martijn Kaars (19 goles), al FC St. Pauli por el récord del club de cuatro millones de euros, el club alemán pagó 250 000 euros un día antes del cierre del mercado para asegurar a Zukowski, lesionado, y lo presentó como «fichaje de futuro». (Otmar Schork, entonces director deportivo).
La operación resultó extraña: el jugador se perdió los primeros ocho partidos por lesión y, hasta entonces, solo había marcado cinco goles en 132 encuentros como profesional. El club no lo veía como un delantero: hasta entonces había actuado sobre todo como lateral derecho, posición que en 2022 le llevó del Lechia Gdansk a los Rangers de Glasgow por 600 000 euros.
Sin embargo, no se consolidó: tras siete meses y un solo partido, regresó a préstamo al Lech Poznan. Hace casi tres años, el Breslavia lo fichó. En total, Zukowski ha jugado 105 partidos en la máxima categoría polaca, aunque en 52 entró desde el banquillo.
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Un entrenamiento de preparación convirtió a Mateusz Zukowski en delantero.
En el Slask, descendido a Segunda División, Zukowski tuvo más oportunidades y jugó como extremo derecho o izquierdo, además de tres partidos como delantero centro. En 37 encuentros oficiales de la temporada 2024/25 solo marcó dos goles.
En Magdeburgo sufrió una baja de dos meses por una operación de pie. Durante ese tiempo, el club tuvo un mal inicio de temporada y el entrenador Markus Fiedler dimitió. Petrik Sander lo reemplazó y, tras su recuperación, apostó de inmediato por Zukowski.
La decisión de alinear al cuatro veces internacional sub-21 se basó en una sola sesión de entrenamiento. «No sabíamos exactamente qué tipo de jugador era. En un momento dado tuvimos una sesión final de remates. Mandó los balones al fondo de la red con tal fuerza que los porteros no sabían dónde meterse. Petrik Sander dijo entonces que Mateusz no tenía nada que hacer en la banda derecha», explicó su compañero en la delantera, Baris Atik, en «At Broski – Die Sport-Show».
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La difícil juventud de Zukowski: «Le pegaba a mi madre»
Sin Atik, autor de cinco goles y once asistencias como extremo izquierdo, y sin Zukowski, el Magdeburgo estaría en una situación mucho más complicada. «Conozco a Mateusz al dedillo y sé cómo funciona», afirmó Atik. «Observo sus trayectorias y él se anticipa a mis pases. Nos compenetramos muy bien».
Zukowski destaca por su dominio en el juego aéreo, su excelente control de balón y su potencia física, que lo hacen ideal para las paredes. Además, su velocidad y dinamismo alimentan un instinto goleador desbordante. En su undécimo partido ya superó los diez goles; solo dos jugadores lo lograron antes en la 2.ª Bundesliga (Sambo Choji, Saarbrücken, 2000, y Patrick Helmes, Colonia, 2006).
Su progresión resulta aún más notable si se conocen sus orígenes. A los 20 años, en Gdansk, relató en el pódcast «Znajomi Ze Slyszenia» que su madre sufrió violencia doméstica por parte de su padre: «Él pegaba a mi madre, fue una época muy dura en casa».
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¿Se marcha Mateusz Zukowski tras solo un año?
Por eso, su madre se sometió a cuatro operaciones y dos de sus hermanos tomaron un mal camino. Él estuvo en terapia con un psicólogo durante años. «No me gusta pensar en ello. Mi madre lo recuerda a menudo y se pone a llorar», explica. Zukowski se ha tatuado la fecha de nacimiento de su madre. «Siempre me he dicho que quiero ayudar a mi familia y levantarnos gracias al fútbol para tener una vida mejor».
Economicamente ya lo logró, pero su gran momento deportivo puede reportarle aún más ingresos. Como Kaars el año pasado, podría dejar el FCM tras una sola temporada: los ojeadores lo vigilan de cerca y el club de Sajonia-Anhalt no ha revelado la duración de su contrato.
«Es inherente a este negocio: quien marca muchos goles atrae a otros clubes», admitió Peer Jaekel, sucesor de Schork. «Haremos todo lo posible para que se sienta en Magdeburgo tan cómodo como desea. Espero que siga marcando goles y que se quede mucho tiempo». Lograrlo puede ser ambicioso, sobre todo si el Magdeburgo desciende.
Mateusz Zukowski: resumen de su carrera profesional
Periodo Club Partidos oficiales Goles Asistencias 2017-2022 Lechia Gdansk 50 2 1 2019-2020 Chojniczanka Chojnice (cedido) 12 0 0 2022-2023 Rangers FC 1 0 0 2022-2023 Lech Poznan (cedido) 3 0 0 2023-2025 Slask Wroclaw 66 3 6 desde 2025 1. FC Magdeburgo 19 17 3