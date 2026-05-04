Desde que Álvaro Arbeloa asumió el cargo, el brasileño es el segundo máximo goleador de las principales ligas europeas, solo por detrás de Harry Kane, del FC Bayern de Múnich.
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¡Solo Harry Kane, del Bayern de Múnich, lo hace mejor! Vinicius Junior es el gran beneficiado del despido de Xabi Alonso en el Real Madrid
Desde la llegada de Arbeloa, Vinicius ha marcado 15 goles en 23 partidos, mientras que Kane ha anotado 24 para el campeón alemán en el mismo periodo. Con Alonso, el delantero solo había firmado siete tantos en 33 encuentros.
Se dice que, en el equipo madrileño, fue sobre todo Vinicius quien mostró disconformidad con el método de trabajo y el estilo de Alonso. Las desavenencias fueron constantes y empeoraron tras su sustitución en el Clásico de octubre. Esas tensiones aceleraron la salida de Alonso después de perder la Supercopa de España en enero ante el Barcelona. Meses después, Vinicius admitió que la relación era insostenible.
Según COPE, las tensiones empezaron ya en el Mundial de Clubes, cuando Alonso reemplazó a Ancelotti.
Según la emisora, Vinicius se molestó al saber que, en un principio, empezaría en el banquillo para dar paso a una dupla ofensiva con Kylian Mbappé y Gonzalo García. Alonso reaccionó modificando su plan y alineando al brasileño desde el inicio.
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Real Madrid: Álvaro Arbeloa, de nuevo fuera de juego
Con Arbeloa tampoco ha vuelto la calma a Madrid. Tras caer en cuartos de la Champions ante el Bayern, el Real Madrid ha perdido también el control de La Liga. El Barça podría asegurar el título el domingo en el Clásico. Por segundo año seguido, Vinicius y compañía probablemente acabarán la temporada sin un título importante.
Además, Arbeloa habría perdido el apoyo de varios jugadores y el vestuario está tensionado, lo que podría costarle el cargo. Florentino Pérez ya buscaría sustituto y su favorito sería José Mourinho.
Mientras tanto, Vinicius está a punto de renovar su contrato, que vence en 2027. Hace más de un año anunció su intención de firmar la extensión, pero la demora ha avivado los rumores sobre una posible salida. Sin embargo, ahora todo indica que ambas partes han llegado a un acuerdo y solo faltan algunos detalles.