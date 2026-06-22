Solo ha ocurrido tres veces desde 1966: Mikel Oyarzabal y España se recuperan tras el mal arranque

La importancia de Lamine Yamal para España quedó clara cuando, ya recuperado de su lesión, entró en el partido contra Cabo Verde a los 70 minutos. Ante Arabia Saudí jugó desde el inicio y, con 18 años, marcó el primer gol de la Roja en el Mundial 2026.

En los primeros minutos desbordó una y otra vez, ocupando a varios rivales y dando mucho más ritmo al juego de los campeones de Europa. Su primer toque fue el 1-0, el tanto que estrenó el casillero español en el torneo.

Un pase perfecto de Oyarzabal al segundo palo encontró al excepcional jugador del Barça, y Yamal solo tuvo que empujar el balón a la red. El segundo gol, a los 20 minutos, lo marcó el propio Oyarzabal tras aprovechar un despeje titubeante de Arabia Saudí, colarse con inteligencia y rematar desde pocos metros. Repitió la misma distancia en su doblete, sumando un gol y una asistencia en 25 minutos.

Pero su aportación no se limitó a los goles: con movimientos inteligentes abrió espacios y mostró las cualidades que tanto valora el seleccionador, De la Fuente. “Tiene un talento innato para jugar entre líneas y aprovecha muy bien sus trayectorias. Es de talla mundial”, había dicho tras la victoria por 3-0 ante Serbia en marzo sobre el jugador de 29 años, autor del gol de oro en la final de la Euro 2024 contra Inglaterra.

Con 27 goles en 55 partidos internacionales, su promedio goleador es impresionante, y en los últimos ocho encuentros ha anotado diez. «Es, por así decirlo, el Undav de España», afirmó el experto de MagentaTV Jürgen Klopp en el descanso, comparándolo con el super suplente alemán, que el sábado dio la victoria a Alemania 2-1 sobre Costa de Marfil con un doblete.