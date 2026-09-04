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«¡Solo estaba bromeando!»: Mike Dean responde a la furiosa reacción tras revelar que jugaba a «minijuegos» durante los partidos de la Premier League
Dean rompe su silencio sobre la bomba de los «minijuegos»
El exárbitro de la Premier League Dean ha publicado un comunicado en las redes sociales para defender su historial tras una oleada de condenas.
La polémica estalló después de que Dean admitiera en el pódcast Jamie Vardy's Having a Party que solía entretenerse durante los partidos con desafíos privados. Entre ellos estaban comprobar cuánto tiempo podía estar sin hacer sonar el silbato e intentar mantenerse dentro del círculo central durante largos periodos de juego.
El excolegiado, de 56 años, ha aclarado ahora su postura e insiste en que sus comentarios fueron en tono distendido y no un reflejo de sus estándares profesionales.
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Dean defiende su historial arbitral
En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Dean abordó la furiosa reacción por la bomba de los "mini games" que ha dominado los titulares de fútbol.
Escribió: "A lo largo de mis 25 años como árbitro profesional, siempre he aplicado las Reglas de Juego lo mejor que he podido. Mi enfoque como árbitro siempre fue permitir que el juego fluyera y, siempre que era posible, prefería aplicar un umbral alto al contacto, algo que gustaba a los jugadores. Sin embargo, si veía una entrada de falta que requería que tomara la acción adecuada, la señalaba desde la posición correcta".
Confesiones insólitas desde el círculo central
Los comentarios originales que desataron la polémica fueron sorprendentemente sinceros, ya que Dean describió las formas en que él y su equipo arbitral encontraban «diversión» durante intensos encuentros de la Premier League.
Hablando en el pódcast, detalló partidos concretos: «Había partidos en los que, por diversión, decíamos: “Vale, sacamos ahora, ¿vale? A ver cuánto tiempo podemos estar sin pitar”. Lo hicimos unas cuantas veces en la Premier, antes del VAR, obviamente. Estuvimos 20-25 minutos sin pitar unas cuantas veces. Dejar seguir, dejar seguir, dejar seguir».
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Dean revela otro «minijuego»
Dean no se limitó a los retos con el silbato y explicó además cómo restringía sus movimientos como parte de estos juegos secretos. Añadió: «Solía hacer otra cosa en la Premier League. Solía quedarme en el círculo central y ver cuánto tiempo podía permanecer en el círculo central antes de tener que salir. Solo estaba bromeando. Los chicos solían estar en la línea diciendo: “no puedes”. Yo decía: “Lo intentaré”. Simplemente corría de un lado a otro, pero sin salir de ahí. Una vez llegué a estar unos 15 minutos en un partido sin salir del círculo central».
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