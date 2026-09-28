El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, vivió un hito internacional poco habitual durante la victoria por 2-1 del domingo ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA en Oslo. El seleccionador Jorge Jesus optó por dejar al delantero de 41 años en el banquillo durante los 90 minutos.

La decisión marcó la primera vez en 18 años que Ronaldo vio de principio a fin un partido internacional oficial de competición sin llegar a participar.

La última vez había sido durante la Eurocopa 2008, cuando Portugal sufrió una derrota por 2-0 ante Suiza en la fase de grupos.