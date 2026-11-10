Viktor Gyokeres fue fichado por una suma elevada en 2025, cuando el Arsenal intentaba resolver un problema de larga data en el Emirates Stadium. El delantero sueco marcó 21 goles en su temporada de debut, entre todas las competiciones, pero aún no ha convencido a todo el mundo, incluido su entrenador, de que sea la solución al dilema del número 9 del Arsenal.

Gyokeres solo ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada, mientras que Havertz ha tenido que ejercer de delantero centro con regularidad. Ha visto puerta en cuatro ocasiones, después de estrenarse como goleador en la temporada 2026-27 en la Community Shield, pero está lejos de ser prolífico en los metros finales.

Siguen existiendo dudas sobre si el Arsenal tiene suficiente potencial ofensivo para competir por los títulos continentales de mayor prestigio. La pasada temporada estuvo dolorosamente cerca de lograrlo, pero sufrió una derrota en la tanda de penaltis ante el PSG en la final de la Champions League de 2026.

El poderoso equipo de la Ligue 1 suele alinear un ataque fluido, en el que jugadores como Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia se mueven por todo el campo e intercambian posiciones. El Barcelona adoptó una fórmula similar durante la etapa de Pep Guardiola en el Camp Nou y actualmente no cuenta con un delantero centro definido como referencia ofensiva.