Donnarumma se prepara para reavivar su rivalidad con su homólogo del United, Lammens, cuando Italia se enfrente a Bélgica. Ambos guardametas se verán las caras con sus selecciones en un atractivo partido del Grupo A de la Liga de Naciones.

El encuentro se disputa el viernes por la noche en el emblemático Stadio Olimpico de Roma, con el inicio previsto para las 19.45, hora del Reino Unido. El Grupo A lo completan Francia y Turquía, por lo que un resultado positivo es vital para ambas selecciones en su objetivo de tomar una ventaja temprana en la clasificación.