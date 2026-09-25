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«¡Solo después de mañana!»: Gianluigi Donnarumma lanza una advertencia en tono de broma al rival del Manchester United Senne Lammens antes del duelo de la Nations League
Una rivalidad de Mánchester reavivada en compromisos internacionales
Donnarumma se prepara para reavivar su rivalidad con su homólogo del United, Lammens, cuando Italia se enfrente a Bélgica. Ambos guardametas se verán las caras con sus selecciones en un atractivo partido del Grupo A de la Liga de Naciones.
El encuentro se disputa el viernes por la noche en el emblemático Stadio Olimpico de Roma, con el inicio previsto para las 19.45, hora del Reino Unido. El Grupo A lo completan Francia y Turquía, por lo que un resultado positivo es vital para ambas selecciones en su objetivo de tomar una ventaja temprana en la clasificación.
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Donnarumma dedica elogios al portero belga
Donnarumma elogió a su homólogo belga antes del duelo y reconoció la enorme presión que supone jugar bajo palos en el Manchester United.
"Es un gran portero y no es fácil rendir bien en el Manchester United", declaró Donnarumma, en palabras recogidas por Football Italia. "Estoy seguro de que le espera un gran futuro, he llegado a conocerle, es un chico inteligente y espero que siga mejorando, aunque solo después del partido de mañana".
La historia reciente de los derbis favorece al portero italiano
El duelo internacional en Roma llega después de que los dos guardametas ya se vieran las caras en un tenso derbi de Mánchester de la Premier League en Old Trafford esta temporada. En ese enfrentamiento doméstico, el City se vio obligado a mostrar resiliencia después de que el centrocampista Phil Foden viera la tarjeta roja durante la primera mitad, dejando a los citizens con diez hombres.
A pesar de la desventaja numérica, Erling Haaland marcó el único gol del partido para asegurar una ajustada victoria por 1-0, lo que garantizó que Donnarumma se llevara el triunfo en su duelo inicial de esta temporada.
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Mucho en juego en el Grupo A de la Nations League
De cara al futuro, ambos porteros serán cruciales para las aspiraciones de sus respectivas selecciones a medida que avance la campaña de la Liga de Naciones en un competitivo Grupo A.
Donnarumma estará decidido a mantener su balance ganador sobre Lammens y ayudar a Italia a sumar tres valiosos puntos en casa, en Roma. Mientras tanto, Lammens estará deseando inspirar a Bélgica hacia un resultado memorable en el Stadio Olimpico.
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