Las secuelas del explosivo enfrentamiento entre el Lyon y el Fenerbahce del 26 de agosto se han traducido en duras sanciones para varias figuras clave. En el centro de la controversia estuvo Guendouzi, cuyo comportamiento provocador hacia los aficionados locales y los jugadores rivales fue señalado como el detonante de la tangana multitudinaria que se produjo tras el pitido final.

El organismo rector confirmó que Guendouzi ha sido multado con 50.000 € y sancionado con cuatro partidos de suspensión en competiciones de clubes de la UEFA, aunque dos de esos encuentros quedan suspendidos durante un periodo de prueba de un año. En consecuencia, el centrocampista se perderá los dos primeros partidos del Fenerbahce en la fase liga de la Champions League, ante la Roma y el Aston Villa.