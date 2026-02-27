«Solía ser un auténtico flacucho»: el centrocampista del Bayern de Múnich atribuye su «enorme» desarrollo físico a su «modelo a seguir», Cristiano Ronaldo

La dedicación a su evolución física ha dado sus frutos, permitiendo al joven jugar con una confianza excepcional. Su estatus en el primer equipo del Bayern ha crecido en las últimas tres temporadas, llegando a disputar 31 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada.

«Tengo mucha confianza en mí mismo. Quiero todos los balones, ese es mi estilo de juego. Y me siento mejor que nunca», afirmó, al tiempo que reconoció que siempre hay margen de mejora. Esta mentalidad le ha convertido en un activo fundamental para el gigante bávaro.

Pavlovic, que lleva en el club desde su juventud, vive una realidad que millones de niños de la zona desean, y le gusta la idea de convertirse en un jugador de un solo club. Con un contrato hasta 2029, quedarse en Múnich durante toda su carrera es «sin duda una opción» para él. «No conozco nada más que el FC Bayern. Si todo sale como queremos aquí, no hay razón para hacer otra cosa», subrayó el muniqués.