Sokito
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Sokito revoluciona el sector: el fabricante de botas de fútbol más ecológico del mundo presenta una nueva versión de su modelo Scudetta
La comodidad es lo primero
Fabricadas con más del 50 % de materiales reciclados, Sokito prioriza la comodidad y da una nueva dimensión a sus botas de velocidad. Con la misma base del modelo original, pero ahora en material «BioTech», ofrecen un tacto muy suave sin perder ligereza ni respuesta.
Su parte superior sin costuras ofrece un ajuste uniforme y elimina puntos de presión.
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Inspirado en la naturaleza
La Scudetta estrena colores para celebrar su renovación: tonos esmeralda iridiscentes inspirados en camaleones, anfibios y esmeraldas bajo el sol, en línea con su identidad como marca más ecológica del mercado.
«La BioTouch Emerald supone un gran avance para Sokito: el siguiente paso en diseño, rendimiento y sostenibilidad», afirmó Jake Hardy, fundador de Sokito, con motivo del lanzamiento de la bota.
50 % de materiales reciclados
Fiel a los valores de Sokito, esta bota usa más del 50 % de materiales reciclados: cordones hechos 100 % con botellas de plástico recicladas y una suela exterior compuesta en un 89 % por semillas de ricino.
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Club exclusivo
Estas botas ya se ven en el campo gracias a un grupo exclusivo de jugadoras e inversoras de Sokito, como la capitana del Chelsea, Millie Bright, y las estrellas de la MLS DeAndre Yedlin y Ashley Westwood, a quienes pronto se sumarán otras.
Las Sokito Scudetta BioTouch Emerald ya están a la venta en sokito.com y en tiendas seleccionadas.