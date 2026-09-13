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Flick vs GuardiolaAI - Imago

Traducido por

Sobre los escombros de Gordon: el Barcelona derriba las murallas del Levante con el truco mágico de Guardiola

FEATURES
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
Eric García
España
Alemania
Inglaterra

El conjunto catalán logró su quinta victoria en LaLiga, ¿cómo sucedió?

El FC Barcelona no sufrió demasiado para lograr su quinta victoria consecutiva en la actual temporada de LaLiga y afianzarse en el liderato de la clasificación.

El Barcelona venció al Levante por 4-2 en el partido que enfrentó a ambos equipos este domingo en el estadio Ciutat de València, en la quinta jornada de LaLiga.

La victoria fue la quinta consecutiva para el Barcelona en LaLiga, con lo que ocupa el liderato de la clasificación con 15 puntos (pleno de puntos), con una ventaja de 3 puntos sobre su eterno rival, el Real Madrid, que ocupa el segundo lugar.

El conjunto catalán logró romper la resistencia del Levante, ya que el equipo local no había perdido en su estadio en los últimos 8 partidos, antes de que los pupilos del técnico alemán Hansi Flick pusieran fin a esa racha.

  • El truco mágico de Guardiola

    El comienzo llegó de la mano del emergente lateral español Xavi Espart, quien marcó su primer gol con el Barcelona en el minuto cinco del partido, tras un disparo desde fuera del área.

    El gol no fue más que una muestra de la calidad de Espart, así como del buen aprovechamiento que Flick hace de sus capacidades, empleándolo en la posición de lateral izquierdo invertido o interior, que es la forma en la que juega desde el inicio de la temporada.

    Este método fue el que el entrenador español Pep Guardiola hizo más célebre por su uso, especialmente con el Manchester City, ya fuera con el lateral inglés Kyle Walker, con su compatriota Nico O'Reilly, o incluso con el portugués João Cancelo, actual jugador del Barcelona.

    Flick convirtió al futbolista de 19 años en una suerte de centrocampista, encargándolo de irrumpir en la profundidad de forma permanente y de aprovechar el pasillo existente entre el lateral derecho del Levante y el central que juega en su costado.

    Espart cumplió a la perfección con este rol, siendo un aporte constante en el mediocampo del Barcelona, lo que coronó con el gol que le dio al conjunto catalán la llave para dominar el partido desde el principio.

    • Anuncios

  • La víctima Gordon

    Pero todo método, por muy positivo que sea, necesita una víctima, y la víctima del truco de magia de Espart fue el extremo inglés Anthony Gordon, que fue el peor del partido por parte del Barcelona.

    Gordon se vio obligado a permanecer siempre en la banda, cerca de la línea de cal, lo que lo mantuvo alejado de la zona de peligro durante todo el transcurso del encuentro, hasta que el alemán Karim Adeyemi entró en su lugar a mediados de la segunda parte.

    A lo largo de 67 minutos, Gordon no realizó ningún remate ni a puerta ni fuera de ella, no logró completar ningún regate y solo dio 16 pases, la mayoría de ellos hacia atrás.

    Lo curioso es que Adeyemi, que entró en su lugar, consiguió marcar el cuarto gol del conjunto catalán, lo que demuestra que Gordon no solo fue víctima de Xavi Espart, sino también de sí mismo tras ofrecer su peor nivel.

  • La crisis de García

    El estilo de juego de Espart, que lo mantiene permanentemente adelantado, obliga a Flick a recurrir a un lateral derecho que se comprometa con la faceta defensiva y que pueda jugar en el centro de la defensa cuando se produzca el desplazamiento para cubrir al lateral español.

    La elección recayó sobre Éric García como lateral, junto a Pau Cubarsí y Gerard Martín en el centro de la defensa, donde este último se transformaba en lateral izquierdo para cubrir a Espart, mientras que García entraba como segundo defensa junto a Cubarsí.

    García tuvo éxito en este papel, pero fracasó en detener la peligrosidad del extremo español Roger Brugué, quien envió algunos centros que supusieron peligro para la portería del Barcelona, antes de marcar un gol él mismo con una magnífica jugada individual.

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  • Castigo al Barcelona

    Tras el gol del Barcelona, el Levante y su entrenador Luis Castro intentaron responder al conjunto catalán presionándolo muy arriba, en una apuesta arriesgada de doble filo.

    La apuesta del Levante le costó el segundo gol, después de que la presión alta no lograra recuperar el balón de los pies de los jugadores del Barcelona, que consiguieron llegar a la portería del equipo local con pocos pases.

    El Barcelona castigó al Levante dos veces: una con el segundo gol en el minuto 19, con el que prácticamente sentenció el partido, y luego con el tercero al inicio de la segunda parte, acabando definitivamente con sus esperanzas de remontada.

  • Errores inaceptables

    Pero pese a la amplia victoria, Flick debe advertir a los jugadores del Barcelona sobre caer en lo mismo en lo que cayeron en los últimos minutos del partido, porque si eso ocurre ante un equipo más fuerte las consecuencias serían nefastas.

    En los últimos minutos, los jugadores del Barcelona sintieron como si el partido ya hubiera terminado, y compitieron por cometer errores, ya fuera en la precisión de los pases, en el mal marcaje o en la escasa contundencia de las entradas.

    Los jugadores del Levante aprovecharon esos errores y marcaron dos goles, y estuvieron cerca de sorprender al Barcelona con un mortífero gol del empate, de no ser por el éxito de Adememi al sentenciar el partido con una magnífica jugada individual con la que marcó el mortífero cuarto gol.

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