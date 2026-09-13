El FC Barcelona no sufrió demasiado para lograr su quinta victoria consecutiva en la actual temporada de LaLiga y afianzarse en el liderato de la clasificación.

El Barcelona venció al Levante por 4-2 en el partido que enfrentó a ambos equipos este domingo en el estadio Ciutat de València, en la quinta jornada de LaLiga.

La victoria fue la quinta consecutiva para el Barcelona en LaLiga, con lo que ocupa el liderato de la clasificación con 15 puntos (pleno de puntos), con una ventaja de 3 puntos sobre su eterno rival, el Real Madrid, que ocupa el segundo lugar.

El conjunto catalán logró romper la resistencia del Levante, ya que el equipo local no había perdido en su estadio en los últimos 8 partidos, antes de que los pupilos del técnico alemán Hansi Flick pusieran fin a esa racha.