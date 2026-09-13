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Traducido por

Sobre las ruinas de Gordon: el Barcelona derriba las fortalezas del Levante con el truco mágico de Guardiola

FEATURES
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
Eric García
España
Alemania
Inglaterra

El conjunto catalán logró su quinta victoria en LaLiga: ¿cómo sucedió?

El FC Barcelona no sufrió demasiado para lograr su quinta victoria consecutiva en la actual temporada de LaLiga y afianzarse en el liderato de la clasificación.

El Barcelona venció al Levante por 4-2, en el partido que ambos disputaron este domingo en el estadio Ciudad de Valencia, en la quinta jornada de LaLiga.

El triunfo fue el quinto consecutivo del Barcelona en LaLiga, con lo que ocupa el liderato de la clasificación con 15 puntos (pleno de victorias), a 3 puntos de su eterno rival, el Real Madrid, que ocupa la segunda posición.

El conjunto catalán logró quebrar la resistencia del Levante, ya que el equipo local no había perdido en su estadio en los últimos 8 partidos, antes de que los hombres del técnico alemán Hansi Flick pusieran fin a esa racha.

  • El truco mágico de Guardiola

    El comienzo llegó de la mano del lateral español emergente Xavi Espart, que marcó su primer gol con el Barcelona en el minuto cinco del partido, tras un disparo desde fuera del área.

    El gol no fue más que una muestra de la calidad de Espart, así como del buen aprovechamiento que Flick hace de sus cualidades, empleándolo en la posición de lateral izquierdo invertido o interior, la forma en la que juega desde el inicio de la temporada.

    Este método fue popularizado, más que por nadie, por el entrenador español Pep Guardiola, especialmente con el Manchester City, ya fuera con el lateral inglés Kyle Walker, con su compatriota Nico O'Reilly, o incluso con el portugués João Cancelo, actual jugador del Barcelona.

    Flick convirtió al futbolista de 19 años en una especie de centrocampista, encargado de irrumpir en la profundidad de forma constante y aprovechar el pasillo existente entre el lateral derecho del Levante y el central que jugaba en su zona.

    Y Espart cumplió sobradamente con este papel, siendo una aportación permanente en el centro del campo del Barcelona, lo que coronó con el gol que dio al conjunto catalán la llave para dominar el partido desde el comienzo.

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  • La víctima Gordon

    Pero todo método, por muy positivo que sea, necesita una víctima, y la víctima del truco mágico de Espart fue el extremo inglés Anthony Gordon, que fue el peor sobre el terreno de juego por parte del Barcelona.

    Gordon se vio obligado a permanecer siempre en la banda, cerca de la línea de cal, lo que lo mantuvo alejado de la zona de peligro durante todo el transcurso del encuentro, hasta que el alemán Karim Adeyemi entró en su lugar a mitad de la segunda parte.

    A lo largo de 67 minutos, Gordon no realizó ningún disparo, ni a puerta ni fuera de ella, no logró completar ningún regate y solo dio 16 pases, la mayoría de ellos hacia atrás.

    Lo curioso es que Adeyemi, que entró en su lugar, logró marcar el cuarto gol del conjunto catalán, lo que demuestra que Gordon no fue solo víctima de Xavi Espart, sino también de sí mismo tras ofrecer su peor nivel.

  • La crisis de García

    El estilo de juego de Espart, que le mantiene permanentemente adelantado, obliga a Flick a recurrir a un lateral derecho que se comprometa con la faceta defensiva y que sea capaz de jugar en el eje de la defensa cuando se produce el desplazamiento para cubrir al lateral español.

    La elección recayó sobre Eric García como lateral, junto a Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa, donde este último se convertía en lateral izquierdo para cubrir a Espart, mientras que García entraba como segundo central al lado de Cubarsí.

    García cumplió en este rol, pero no logró frenar el peligro del extremo español Roger Brugué, que envió algunos centros que supusieron un peligro para la portería del Barcelona, antes de marcar un gol él mismo con una magnífica jugada individual.

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  • El castigo del Barcelona

    Tras el gol de ventaja del Barcelona, el Levante y su entrenador Luis Castro intentaron responder al conjunto catalán presionándolo muy arriba, en una apuesta arriesgada de doble filo.

    La apuesta del Levante le costó el segundo gol, después de que la presión alta fracasara en robar el balón de los pies de los jugadores del Barcelona, que lograron llegar a la portería del equipo local con pocos pases.

    El Barcelona castigó al Levante dos veces: primero con el segundo gol en el minuto 19, sentenciando prácticamente el partido, y luego con el tercero al inicio de la segunda parte, acabando definitivamente con sus esperanzas de remontada.

  • Errores inaceptables

    Pero pese a la amplia victoria, Flick debe advertir a los jugadores del Barcelona sobre caer en aquello en lo que cayeron en los últimos minutos del partido, porque si eso ocurre ante un equipo más fuerte, las consecuencias serán nefastas.

    En los últimos minutos, los jugadores del Barcelona sintieron como si el partido hubiera terminado, y compitieron por cometer errores, ya fuera en la precisión de los pases, en el mal marcaje o en la falta de intensidad en las entradas.

    Los jugadores del Levante aprovecharon esos errores y marcaron dos goles, y estuvieron cerca de sorprender al Barcelona con el gol del empate agónico, de no ser por el acierto de Ademi al cerrar el partido con una brillante jugada individual con la que marcó el cuarto gol definitivo.

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