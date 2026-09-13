El FC Barcelona no sufrió demasiado para lograr su quinta victoria consecutiva en la actual temporada de LaLiga y afianzarse en el liderato de la clasificación.

El Barcelona venció al Levante por 4-2, en el partido que ambos disputaron este domingo en el estadio Ciudad de Valencia, en la quinta jornada de LaLiga.

El triunfo fue el quinto consecutivo del Barcelona en LaLiga, con lo que ocupa el liderato de la clasificación con 15 puntos (pleno de victorias), a 3 puntos de su eterno rival, el Real Madrid, que ocupa la segunda posición.

El conjunto catalán logró quebrar la resistencia del Levante, ya que el equipo local no había perdido en su estadio en los últimos 8 partidos, antes de que los hombres del técnico alemán Hansi Flick pusieran fin a esa racha.