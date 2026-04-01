Slott: El gran mérito del rendimiento del Liverpool se lo debe a Salah... y eso es realmente lo que se merece

El entrenador holandés Arne Slot, técnico del Liverpool, elogió la trayectoria excepcional del astro egipcio Mohamed Salah con los Reds, tras el anuncio del jugador de que abandonará el equipo al final de la presente temporada.

«Mo Salah» anunció su salida oficial de los Reds al final de la temporada 2025-2026, poniendo así fin a una carrera excepcional que duró nueve años en el estadio de Anfield.

El anuncio se produjo a través de un emotivo vídeo publicado por Salah en sus cuentas oficiales en las redes sociales, coincidiendo con un comunicado oficial del club en el que se confirmaba el acuerdo alcanzado que permite al delantero egipcio abandonar el equipo como agente libre este verano, a pesar de que su contrato se extendía hasta el verano de 2027.

Salah (33 años) describió esta temporada como la primera parte de la despedida, expresando su profundo agradecimiento al club, a la ciudad y a la afición, que se han convertido en una parte esencial de su vida.

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