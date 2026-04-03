Slot: No me arrepiento de haber sancionado a Salah... y no fui yo quien tomó la decisión de su marcha

El diario británico «The Guardian» informó de que el entrenador del Liverpool se negó a revelar los motivos o el momento en que Salah tomó la decisión de abandonar el club, durante su comparecencia ante los medios de comunicación el viernes, la primera desde que el internacional egipcio anunciara su marcha. Slott considera que se debe dejar que sea el propio Salah quien aclare los motivos de su salida, 12 meses antes de que finalice su contrato.

Se le preguntó a Slott si en algunos círculos se le considera «el hombre malo» que provocó la marcha de Salah, especialmente tras las críticas públicas del jugador en diciembre tras el partido contra el Leeds, a lo que respondió: «Pero esa impresión existe en general en este momento, ¿no es así?», en referencia a la imagen que tiene entre algunos aficionados del Liverpool tras las decepciones de esta temporada.

A pesar de ello, Slott insistió en que no habría actuado de otra manera con la leyenda del club, y explicó: «Sí, estoy satisfecho con la forma en que gestioné el asunto. Cuando echo la vista atrás a esta temporada, creo que tomé algunas decisiones que podrían haber sido mejores, pero no me refiero a mi gestión de este asunto en concreto con Salah. No me arrepiento de gran parte de lo que hice durante el año y medio que estuvimos juntos, o incluso un poco más».