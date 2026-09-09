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Slaven Bilic, seleccionador de Croacia, elogia al «infinito» Luka Modric mientras la estrella del AC Milan regresa para la Nations League contra España e Inglaterra
Bilic confirma que Modric sigue siendo el «mejor»
Modric es oficialmente infinito. Mientras el maestro del centro del campo celebra hoy su 41.º cumpleaños, lo hace no solo como una pieza vital del Milan de Ruben Amorim, sino también como el latido continuo de la selección croata. A pesar de la extendida especulación de que su legendaria carrera internacional concluiría tras el reciente Mundial, el exjugador del Real Madrid ha optado por continuar su camino con Croacia.
La decisión llega después de un importante diálogo entre el jugador y el nuevo entrenador Slaven Bilic. "Hablé con Modric durante mucho tiempo. Tres horas en Zadar y luego le dejé marcharse. Explicar su papel sería simplemente repetirme. Lo vieron anoche contra la Juventus. Sigue siendo el jugador más importante del Milan. No hablo solo de fútbol. Sigue siendo el mejor... No hubo persuasión. Jugará a un ritmo que le venga bien. No para nosotros, sino para él", dijo Bilic, citado por Tuttosport.
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Gestionar al maestro a los 41 años
Aunque la calidad de Modric sigue estando fuera de toda duda, la realidad de que un jugador de 41 años compita en varias competiciones exige una estrategia de gestión sofisticada. Bilic es plenamente consciente de que no puede exprimir a su capitán durante un parón internacional que incluye cuatro partidos de alta intensidad. Bilic abordó el desafío logístico de utilizar a un jugador de la edad de Modric en un espacio de tiempo tan corto.
"No jugará los cuatro partidos. Tendrá que seguir un ritmo que le convenga a él y a nosotros, similar al que mantiene en Milan. Debemos respetarle, porque es la mejor solución para todos", explicó el entrenador.
Apoya el fichaje de Livakovic por el Barcelona
La primera convocatoria de Bilic marca un cambio significativo para Croacia, aunque la presencia de caras conocidas como Modric y Mateo Kovacic aporta una continuidad esencial. La lista también incluye nombres destacados como Josko Gvardiol y Dominik Livakovic, este último después de haber sellado recientemente su fichaje por el Barcelona. Bilic comentó la situación del guardameta y señaló que, aunque todavía no ha jugado esta temporada, su llegada a Cataluña es un logro histórico para el fútbol croata.
"No tienes que justificarte ante nadie si vas al Barcelona. Un portero croata nunca ha defendido en un club tan grande. Por otro lado, tienes que jugar. Es demasiado joven para no jugar. Tiene un gran crédito en la selección, ya hubo un periodo en el que no jugó en el Girona, y rindió a un gran nivel con la selección. Es mejor para él jugar.... Livakovic es Livakovic, pero sería bueno para él jugar", señaló Bilic.
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Desafíos de la Liga de Naciones
El próximo parón internacional presenta un desafío importante para Croacia, que se dispone a enfrentarse a algunas de las selecciones de élite de Europa. Croacia abrirá su campaña el 26 de septiembre a domicilio ante la República Checa, antes de un complicado viaje para medirse a la campeona del mundo y de Europa, España, el 29 de septiembre. El calendario concluye con un partido en casa contra Inglaterra en Rijeka el 3 de octubre y un encuentro de vuelta ante España en Split el 6 de octubre. Es una exigente serie de partidos que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla que Bilic ha confeccionado.
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