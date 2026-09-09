Modric es oficialmente infinito. Mientras el maestro del centro del campo celebra hoy su 41.º cumpleaños, lo hace no solo como una pieza vital del Milan de Ruben Amorim, sino también como el latido continuo de la selección croata. A pesar de la extendida especulación de que su legendaria carrera internacional concluiría tras el reciente Mundial, el exjugador del Real Madrid ha optado por continuar su camino con Croacia.

La decisión llega después de un importante diálogo entre el jugador y el nuevo entrenador Slaven Bilic. "Hablé con Modric durante mucho tiempo. Tres horas en Zadar y luego le dejé marcharse. Explicar su papel sería simplemente repetirme. Lo vieron anoche contra la Juventus. Sigue siendo el jugador más importante del Milan. No hablo solo de fútbol. Sigue siendo el mejor... No hubo persuasión. Jugará a un ritmo que le venga bien. No para nosotros, sino para él", dijo Bilic, citado por Tuttosport.