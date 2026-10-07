Bilic no se mordió la lengua en su valoración de Marc Cucurella tras la controvertida expulsión de Ivan Perisic. El seleccionador de Croacia acabó furioso por lo que interpretó como un comportamiento teatral del lateral izquierdo español, que se fue al suelo durante una acción en la que Perisic vio su segunda tarjeta amarilla de la noche. El incidente cambió la dinámica del duelo y permitió a España acabar asegurando una victoria por la mínima.

Hablando después del pitido final, Bilic expresó una mezcla de admiración profesional y frustración personal respecto al defensa. "¿Quién no se enfada con Cucurella si no está en su equipo? Es un gran jugador, lo admiro por lo que hace en el campo y por la historia de su hijo. Defiende a su equipo con todo, pero por supuesto provoca", afirmó, en declaraciones recogidas por Marca.