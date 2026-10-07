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Slaven Bilic carga contra Marc Cucurella por «provocar» la controvertida tarjeta roja a Ivan Perisic durante la derrota de Croacia ante España
Bilic carga contra las payasadas del defensa español
Bilic no se mordió la lengua en su valoración de Marc Cucurella tras la controvertida expulsión de Ivan Perisic. El seleccionador de Croacia acabó furioso por lo que interpretó como un comportamiento teatral del lateral izquierdo español, que se fue al suelo durante una acción en la que Perisic vio su segunda tarjeta amarilla de la noche. El incidente cambió la dinámica del duelo y permitió a España acabar asegurando una victoria por la mínima.
Hablando después del pitido final, Bilic expresó una mezcla de admiración profesional y frustración personal respecto al defensa. "¿Quién no se enfada con Cucurella si no está en su equipo? Es un gran jugador, lo admiro por lo que hace en el campo y por la historia de su hijo. Defiende a su equipo con todo, pero por supuesto provoca", afirmó, en declaraciones recogidas por Marca.
- AFP
El entrenador jefe estalla por las decisiones arbitrales
El exentrenador del West Ham también se mostró tajante al afirmar que el gol de la victoria de España debería haber sido anulado por una infracción sobre el portero Dominik Livakovic. Insistió en que un jugador en fuera de juego obstaculizó directamente a Livakovic durante la jugada, impidiéndole defender el disparo de forma adecuada. «El segundo gol era fuera de juego, el jugador estaba molestando a Livakovic», señaló Bilic, citado por Jutarnji.
Aunque expresó su decepción por ciertos aspectos del partido, Bilić se mostró satisfecho con la lucha de su equipo y con su rendimiento general. «Hay algunas cosas con las que no estoy contento, pero sí lo estoy con la reacción y con el partido. Ahora les he dicho a los jugadores que recuerden ambos partidos, son los mejores indicadores de lo que no se debe hacer y de lo que sí se debe hacer. Y de cómo debe hacerse», añadió.
Exigiendo un alto nivel de esfuerzo
A pesar del enfado por el resultado, Bilic no tardó en elogiar a sus jugadores por su mejora de actitud tras la dura derrota ante Inglaterra apenas unos días antes. Subrayó que el nivel de compromiso mostrado contra España debe convertirse en la referencia de la selección de cara al futuro. El técnico señaló que, aunque el resultado anterior fue inaceptable, la respuesta en Rijeka demostró que Croacia todavía puede competir con la élite mundial.
«Es una pena. Merecíamos al menos un punto. Conseguimos lo que le pedimos al equipo: una reacción a lo que pasó hace unos días, que fue inaceptable y no se puede borrar. Este debe ser el estándar de nuestra entrega y compromiso. Jugando así, podemos competir con cualquiera, incluso con los mejores», explicó.
- AFP
Mirando al futuro
El seleccionador también respondió a las preguntas sobre la inclusión de jóvenes talentos como Segecic, Jagusic y Soticek en futuras convocatorias. Bilic insistió en que, aunque valora la juventud y la necesidad de savia nueva en ciertas posiciones, el actual núcleo de veteranos demostró que todavía es capaz de plantar cara a los campeones del mundo. Rechazó la idea de que sus jugadores más experimentados hubieran entrado en una «zona de confort» y elogió su capacidad para reaccionar bajo presión.
«Me gustan los jugadores jóvenes. Las zonas de confort no tienen por qué resolverse apartándolos. Los chicos demostraron que todavía se puede contar con ellos. Por supuesto, necesitamos gente joven para algunas posiciones en las que nos falta ese perfil de jugador. Hoy demostramos que incluso se puede ganar al campeón del mundo con una base que ustedes cuestionan», concluyó Bilic.
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