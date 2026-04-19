Sky Sports tuvo que disculparse por un comentario soez de Erling Haaland, quien comparó a Bernardo Silva con un ganador del Balón de Oro tras vencer al Arsenal

Al recordar una jugada defensiva, Haaland se giró hacia el portugués y le dijo: «Me acuerdo de ese centro. Después le dije: “Estabas como el jodido Cannavaro”». El elogio al legendario Fabio Cannavaro sorprendió al entrevistador Patrick Davidson, que intervino: «Erling, modera tu lenguaje, por favor».

Con su habitual desafío carismático, Haaland respondió: «Venga ya, todos hemos dicho palabrotas en nuestra vida. Solo le dije que era como Cannavaro. Hoy, Bernie, no voy a ponerme sentimental aquí, pero lo has hecho realmente bien».



