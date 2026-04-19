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Sky Sports tuvo que disculparse por un comentario soez de Erling Haaland, quien comparó a Bernardo Silva con un ganador del Balón de Oro tras vencer al Arsenal
Sky Sports se ve obligada a pedir disculpas en directo
Sky Sports silenció el micrófono de Haaland y emitió una disculpa formal durante la caótica entrevista posterior a la crucial victoria del City sobre el Arsenal. El delantero, exaltado tras celebrar con Bernardo Silva, usó un lenguaje soez al describir el esfuerzo defensivo del centrocampista. Más tarde, el presentador Dave Jones tuvo que disculparse en el estudio.
Comparando a Silva con Fabio Cannavaro
Al recordar una jugada defensiva, Haaland se giró hacia el portugués y le dijo: «Me acuerdo de ese centro. Después le dije: “Estabas como el jodido Cannavaro”». El elogio al legendario Fabio Cannavaro sorprendió al entrevistador Patrick Davidson, que intervino: «Erling, modera tu lenguaje, por favor».
Con su habitual desafío carismático, Haaland respondió: «Venga ya, todos hemos dicho palabrotas en nuestra vida. Solo le dije que era como Cannavaro. Hoy, Bernie, no voy a ponerme sentimental aquí, pero lo has hecho realmente bien».
Abordar el enfrentamiento con Gabriel
Más allá de las excentricidades de la entrevista, el partido se caracterizó por un duelo físico entre Haaland y el defensa del Arsenal Gabriel. Ambos protagonizaron varios enfrentamientos acalorados, incluido un incidente en los últimos minutos en el que el brasileño pareció mover la cabeza hacia la estrella del City, lo que acabó costando una tarjeta amarilla a ambos jugadores. Haaland restó importancia a la idea de que Gabriel mereciera la roja: «Si yo me hubiera tirado, quizá habría sido expulsión, pero no lo haré a menos que me ataquen de verdad. No sé por qué me mostraron amarilla; él se me echó encima, pero así son las cosas».
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Qué significa este resultado para la lucha por el título
El 2-1 mantiene abierta la lucha por el título de la Premier League. Si el Manchester City vence al Burnley el miércoles, liderará la tabla por diferencia de goles. El Arsenal, segundo, buscará recuperar la senda de la victoria ante el Newcastle el fin de semana.