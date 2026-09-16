«Estamos orgullosos de anunciar este nuevo acuerdo —las palabras de Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment de Sky—, que enriquece aún más la oferta europea de la Casa del Deporte y confirma a Sky como socio premium de la UEFA. Para quien, como Sky, es la casa de las grandes estrellas del fútbol europeo, la Nations League, los European Qualifiers y la Euro 2028 son un escenario fundamental para contar el talento y las actuaciones de estos superhéroes. Pero esta adquisición también significa creer en el camino hacia la reconquista, por parte del fútbol italiano, de su lugar continental o global; acompañar al público en el descubrimiento de los jugadores que, vistiendo la camiseta de Italia, tienen la tarea de restaurar el honor del fútbol italiano de selecciones. Un relato que da continuidad a la decisión de que Sky Sport sea el lugar en el que las camisetas de Italia, de todas las disciplinas, sean protagonistas. Un nuevo compromiso con nuestros abonados, que podrán seguir disfrutando de un ecosistema editorial único, capaz de unir deporte, entretenimiento, información y producciones originales».



