Según L'Equipe, dos estrellas de la selección francesa se oponen a que la federación ceda sus imágenes a Betclic para publicidad.
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«Situación tensa»: ¿provocarán Kylian Mbappé y Rayan Cherki un conflicto en la selección francesa?
El incidente generó un «ambiente extremadamente tenso» en el equipo. Ambos jugadores están «descontentos porque muchas de sus imágenes se usan en una campaña publicitaria de una casa de apuestas, socio oficial de la FFF».
En el anuncio también aparecen otras tres estrellas de la selección francesa: Désiré Doué, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Las imágenes se tomaron en una sesión fotográfica en Clairefontaine, sede de la selección, pero los jugadores no fueron informados del uso específico que se daría al material.
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Los jugadores exigen una explicación a la federación.
Mbappé y Cherki no están molestos con la casa de apuestas, sino con la Federación Francesa de Fútbol, a la que acusan de no informarles bien.
Ambos jugadores exigirán una explicación y una rectificación, quizá tras el Mundial.
En el Grupo I, Francia debutará el 16 de junio ante Senegal, luego enfrentará a Irak y cerrará la fase contra Noruega.