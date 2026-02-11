Sir Jim Ratcliffe se enfrenta a una fuerte reacción tras la extraordinaria diatriba del copropietario del Manchester United sobre la «colonización por inmigrantes».

Ratcliffe habló conSky News y realizó la sorprendente afirmación de que Gran Bretaña ha sido «colonizada por inmigrantes».

Dijo: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y un gran número de inmigrantes entrando en el país», afirmó. «Quiero decir que el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero.

El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas».

Ratcliffe se equivoca, ya que la Oficina Nacional de Estadística sugiere que la población del Reino Unido en 2020 era de 67 millones a mediados de 2020, y se estimaba en 70 millones en 2024. El año más reciente en el que la afirmación de Ratcliffe podría ser correcta es 2000, cuando se estimaba que había 58,9 millones de personas en el Reino Unido.

Quizás no sea de extrañar que Ratcliffe también expresara su apoyo al líder del partido Reform, Nigel Farage, y añadiera: «Creo que Nigel es un hombre inteligente y que tiene buenas intenciones. Pero, en cierto modo, se podría decir exactamente lo mismo de Keir Starmer. Creo que se necesita a alguien que esté dispuesto a ser impopular durante un tiempo para resolver los grandes problemas».

Ratcliffe vive en Mónaco.