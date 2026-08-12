Ratcliffe, copropietario del United, ha intervenido para evitar que Rashford se una este verano a un rival de la Premier League, según The Mirror. El delantero de 28 años ha regresado a Carrington para la pretemporada tras una cesión en el Barcelona, pero su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue siendo increíblemente sombrío. Aunque se dice que Ratcliffe está deseando sacar a Rashford de la masa salarial del club, no tiene intención de reforzar a rivales directos en el ámbito nacional autorizando un traspaso a equipos como Arsenal, Manchester City o Liverpool

Las restricciones no se limitan a los traspasos permanentes, ya que también se dice que Ratcliffe ha rechazado consultas de cesión de clubes como Chelsea, Aston Villa y Tottenham Hotspur. El temor dentro de la directiva del United es que Rashford pueda resultar decisivo para ayudar a un rival a asegurarse una plaza en la Champions League, un escenario que sería visto como «vergonzoso» por la cúpula del club.



