AFP
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Sir Alex Ferguson fue trasladado al hospital desde Old Trafford tras sentirse indispuesto antes del inicio del partido entre el Manchester United y el Liverpool
Medidas de precaución en Old Trafford
Según The Daily Mail, Ferguson fue trasladado al servicio médico más de una hora antes del partido del domingo. Aunque el incidente fue repentino, se trata solo de una medida de precaución para garantizar su bienestar. Se espera que se recupere pronto en su domicilio.
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Se necesitará una intervención quirúrgica en 2018
Ferguson sigue acudiendo con frecuencia a los partidos del Manchester United, tanto en casa como fuera, y se sienta en el palco de honor.
En mayo de 2018 sufrió una hemorragia cerebral que requirió cirugía de urgencia y de la que se recuperó por completo. Nada indica que este incidente esté relacionado con aquel.
Cambios en la jerarquía del club
En los últimos años, el icono del United ha enfrentado varios desafíos personales, entre ellos el fallecimiento de su esposa, Lady Cathy, a los 84 años en 2023, tras 57 años de matrimonio. Su pérdida conmocionó a toda la comunidad del Manchester United.
Además, con la llegada de Sir Jim Ratcliffe e INEOS, el club rescindió su contrato como embajador, valorado en varios millones de libras, dentro de un plan de recortes. Aun así, su lealtad al equipo no ha flaqueado.
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Ratcliffe sobre la situación de Ferguson
Al explicar por qué rescindió su contrato hace un año, Sir Jim Ratcliffe describió sus conversaciones privadas. Ratcliffe dijo: «Me senté con Alex a solas y le expliqué: "El club no está donde crees; gasta más de lo que ingresa y acabaremos en una situación difícil. Sinceramente, no podemos seguir pagándote 2 millones de libras al año».