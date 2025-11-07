Sir Alex Ferguson felicita a Pep Guardiola después de que el técnico del Manchester City se una a la leyenda del Manchester Utd en el exclusivo 'Club de los 1,000'
La carrera de entrenador de Guardiola
Guardiola comenzó su carrera en los banquillos en el Barcelona, siendo ascendido desde su equipo B al puesto principal en el Camp Nou en 2008. Supervisó una era notable de éxito allí, con jugadores como Lionel Messi, Xavi y Andrés Iniesta ayudando a los Blaugrana a lograr triunfos en La Liga y la Liga de Campeones.
Después de cuatro años en el rol más exigente, el siguiente destino de Guardiola fue en Alemania al asumir el mando del Bayern Múnich. Allí disfrutó de más triunfos en trofeos domésticos, y su etapa en el Allianz Arena concluyó después de tres años.
En el verano de 2016, Guardiola acordó ocupar un puesto vacante en la Premier League en Mánchester. Ha guiado al City a 18 trofeos, incluidos seis títulos de primera división y una corona de la Liga de Campeones que formó parte de un histórico Triplete en 2022-23. Su contrato ha sido extendido hasta 2027, lo que lo llevará más allá de una década de servicio leal en el Etihad Stadium.
Guardiola orgulloso del logro
Guardiola ya tiene asegurado un lugar entre los grandes entrenadores, y esa posición se verá realzada al alcanzar los 1,000 partidos en el banquillo. Dicha marca se alcanzará cuando el City reciba a los antiguos adversarios Liverpool el domingo.
Guardiola ha declarado al sitio oficial de la LMA: "Ser miembro de la Asociación de Entrenadores de la Liga es muy importante para mí, así que estoy realmente honrado de unirme al Salón de la Fama del Club de los 1,000 de la LMA. Me siento humilde al ser incluido en un club tan distinguido que incluye a Sir Alex Ferguson y a muchos colegas entrenadores contra los que he disfrutado compitiendo a lo largo de los años. Estoy muy orgulloso de alcanzar los 1,000 partidos como entrenador, lo cual siempre ha sido una ambición especial para mí.
"Me gustaría rendir homenaje a mi familia y amigos por su apoyo a lo largo de los años, así como a mis jugadores, personal y colegas en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, quienes me han ayudado a alcanzar este hito especial."
Reacción de la leyenda del Man Utd Ferguson
El ex entrenador del United Ferguson, que entregó 13 títulos de la Premier League a Old Trafford durante su reinado, dijo sobre Guardiola: "¡Pep! Estoy absolutamente encantado de darte la bienvenida para unirte al prestigioso Club 1.000 del Salón de la Fama del LMA. Tu profundo amor y pasión por el juego siempre ha sido tan evidente y deberías estar muy orgulloso del impacto indeleble que continúas teniendo en el juego global.
"Alcanzar 1.000 partidos y lograr tal longevidad en el fútbol es un hito que nunca se puede subestimar y, continuar entregando títulos de liga, de la Liga de Campeones y de copas nacionales en tres de las ligas más competitivas de Europa es excepcional. Espero celebrar contigo en una cena de gala del LMA para formalmente inducirte en el Club 1.000 del Salón de la Fama del LMA."
El Director Ejecutivo del LMA, Richard Bevan OBE, añadió: "Pep ha dedicado toda su carrera a lograr la excelencia, impulsado por una voluntad incomparable de ganar y un estilo reconocido mundialmente. Sus logros y éxitos en España, Alemania e Inglaterra no tienen precedentes, y su influencia continúa dando forma al juego para las futuras generaciones.
"Los logros de Pep se ubican entre los más notables en la historia del fútbol, y en nombre de toda la Asociación de Entrenadores de Liga, le ofrezco mis más sinceras felicitaciones por alcanzar un hito tan prestigioso."
Club de los 1,000: Otros nombres en la lista
Guardiola está a punto de convertirse en el 39º entrenador en la era moderna del fútbol inglés en alcanzar los 1,000 partidos como entrenador. Junto a Ferguson, Mourinho y Wenger, otros nombres en esa lista repleta de estrellas incluyen a Brian Clough, Carlo Ancelotti, Sir Matt Busby, Roy Hodgson, Jurgen Klopp, Sir Bobby Robson, David Moyes y Neil Warnock.