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Sir Alex Ferguson admite su arrepentimiento por Pep Guardiola mientras la leyenda del Manchester United revela detalles de una reunión secreta en Nueva York
Una oportunidad perdida en Old Trafford
En su nuevo libro, Juegos de mi vida, el legendario entrenador escocés reflexiona sobre un encuentro crucial en 2012. Ferguson se reunió con Guardiola en Nueva York, un año antes de poner fin definitivamente a su etapa de 27 años en el Manchester United.
En el momento de aquella cena, Guardiola ya se había labrado una reputación fenomenal como entrenador, tras conquistar un histórico sextete continental con el Barcelona en 2009. Sin embargo, el español prácticamente ya se había comprometido a fichar por el Bayern de Múnich.
David Moyes acabó sucediendo a Ferguson en julio de 2013, pero solo duró 10 meses en el cargo. Mientras tanto, Guardiola pasó a conquistar siete grandes títulos en Alemania antes de dominar el fútbol inglés con el gran rival del United, el Manchester City.
- Getty Images Sport
Sirviendo el Tignanello
Ferguson admite que, si hubiera actuado antes, la historia del fútbol podría tener un aspecto drásticamente distinto. El escocés expresó las reflexiones que aún mantiene sobre el momento de su encuentro, señalando que sus propios planes de retirada todavía no estaban decididos durante la cumbre de Nueva York.
«Durante los últimos diez años, a menudo me he preguntado qué podría haber pasado si la cena que tuve con Pep en Nueva York en 2012 hubiera tenido lugar un par de meses antes», escribió Ferguson. «En aquel momento, no había decidido con certeza que iba a retirarme. Y Pep estaba convencido de que, después de lograr un enorme éxito en solo cuatro años en La Liga con un triplete continental, así como un doblete de Liga y Champions League, quería probar la vida en la Bundesliga con el Bayern de Múnich».
El icónico técnico añadió que habría hecho todo lo posible para hacer cambiar de opinión a Guardiola. Escribió: «Si pudiera rebobinar el tiempo, habríamos cenado algunos meses antes, habría servido mucho Tignanello (vino italiano) y habría hecho todo lo posible para convencerle de que su futuro estaba en Mánchester. Por desgracia para nosotros, así fue. No hace falta decir más».
Marcando un listón impresionante
Ferguson solo terminó de tomar la decisión de dejar Old Trafford tras el fallecimiento de su cuñada en diciembre de 2012. Después de ver a Guardiola triunfar por toda Europa, el exentrenador del United siente un profundo respeto por el modelo de dirección del catalán.
«Pep ha marcado un listón impresionante para la actual generación de jugadores o para cualquiera que aspire a convertirse en entrenador. Vestido con el azul y grana del Barcelona desde que nació, tuvo una brillante carrera en el club y fue uno de los mejores centrocampistas creativos del fútbol durante la década de 1990», explicó Ferguson. «Durante su etapa como jugador, Pep no solo saboreó el éxito: se dio un auténtico festín. También tuvo la oportunidad de jugar para una serie de personalidades fuertes con distintos enfoques de la gestión: Johan Cruyff, Bobby Robson y Louis van Gaal.
«Pep se convirtió en entrenador del Barcelona cuando solo tenía treinta y siete años. Cuando veo a algunas de las mayores estrellas de este deporte dejar el campo e inmediatamente asumir un puesto de entrenador sin mucha preparación ni experiencia, se me encoge el corazón. A menudo acaba mal, especialmente para los jugadores de la Premier League».
Añadió: «Lo que está en juego es demasiado. Estás en el punto de mira de todo el mundo. El público espera que tu éxito sobre el terreno de juego se traslade automáticamente al banquillo. Los exjugadores tienen prisa por dar el salto a la élite. Pep Guardiola es el ejemplo más célebre de un entrenador que empezó en un gran club cuando aún era relativamente joven».
- AFP
Viendo desde la distancia
Mientras Ferguson sigue siendo una figura inmortal en Old Trafford, con 13 títulos de la Premier League y dos Champions League, el United ha pasado los últimos 13 años buscando la estabilidad que él proporcionaba.
Mientras tanto, Guardiola dio forma de manera definitiva a la era moderna en el Manchester City antes de su salida al final de la pasada temporada. Tras conquistar seis títulos de la máxima categoría y una Champions League durante su década al mando, su legado sigue firmemente arraigado para siempre en el lado azul de la ciudad, incluso mientras el club gestiona la apelación en curso por sus cargos financieros, que el City sigue negando con firmeza.
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