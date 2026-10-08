Sir Alex Ferguson admite su arrepentimiento por Pep Guardiola mientras la leyenda del Manchester United revela detalles de una reunión secreta en Nueva York

Ferguson solo terminó de tomar la decisión de dejar Old Trafford tras el fallecimiento de su cuñada en diciembre de 2012. Después de ver a Guardiola triunfar por toda Europa, el exentrenador del United siente un profundo respeto por el modelo de dirección del catalán.

«Pep ha marcado un listón impresionante para la actual generación de jugadores o para cualquiera que aspire a convertirse en entrenador. Vestido con el azul y grana del Barcelona desde que nació, tuvo una brillante carrera en el club y fue uno de los mejores centrocampistas creativos del fútbol durante la década de 1990», explicó Ferguson. «Durante su etapa como jugador, Pep no solo saboreó el éxito: se dio un auténtico festín. También tuvo la oportunidad de jugar para una serie de personalidades fuertes con distintos enfoques de la gestión: Johan Cruyff, Bobby Robson y Louis van Gaal.

«Pep se convirtió en entrenador del Barcelona cuando solo tenía treinta y siete años. Cuando veo a algunas de las mayores estrellas de este deporte dejar el campo e inmediatamente asumir un puesto de entrenador sin mucha preparación ni experiencia, se me encoge el corazón. A menudo acaba mal, especialmente para los jugadores de la Premier League».

Añadió: «Lo que está en juego es demasiado. Estás en el punto de mira de todo el mundo. El público espera que tu éxito sobre el terreno de juego se traslade automáticamente al banquillo. Los exjugadores tienen prisa por dar el salto a la élite. Pep Guardiola es el ejemplo más célebre de un entrenador que empezó en un gran club cuando aún era relativamente joven».



