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¿Sin remordimientos? El Crystal Palace, clasificado para la final de la Conference League, hace reflexionar al Nottingham Forest y a Evangelos Marinakis tras la disputa por la clasificación europea
Por qué el Palace y el Forest intercambiaron sus puestos
El Forest peleó por un puesto en la Liga de Campeones casi toda la temporada 2024-25, pero cayó en la recta final con Nuno Espíritu Santo y terminó séptimo. Ese puesto debería haberles dado acceso a la Liga de la Conferencia.
Sin embargo, los Reds se vieron envueltos en una larga saga en la que se vieron implicados el Palace, John Textor, la UEFA y el Lyon. Las normas sobre propiedad de varios clubes y los plazos relativos a la reestructuración a nivel directivo dieron lugar a cambios en la composición de los torneos continentales en la temporada 2025-26.
¿Cuándo es la final de la Conference League?
El Palace y el Forest cambiaron de torneo: el Forest a la Europa League y el Palace a la final de la otra competición. En el City Ground celebraron el pase, aunque el Aston Villa les eliminó en semifinales.
En cambio, tras asumir con frustración un paso atrás, el Palace —con algunos tropiezos— llegó a la final europea que le ofrece un nuevo título. Se medirá al Rayo Vallecano en Leipzig el 27 de mayo.
¿Estará el Forest maldiciendo su mala suerte?
¿Estarán en Nottingham maldiciendo su suerte, preguntándose si debieron conformarse y buscar la gloria en la Conference League?
Al preguntarle, Morrison, exdelantero del Palace —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Freebets.com— respondió: «Entiendo lo que dices. Pero hay que reconocer el mérito del Forest: en la Europa League no estaban tan lejos. Las lesiones fueron decisivas.
En la ida ganaron 1-0 al Villa y fueron fantásticos, pero después llegaron las lesiones. Faltar tres o cuatro titulares clave es muy difícil de superar, y el Villa fue sobresaliente en Villa Park.
Si hubieran ganado, estoy seguro de que habrían vencido al Friburgo en la final. Así son las cosas. Lo hicieron muy bien y Vitor Pereira ha hecho un trabajo excepcional: llegó y mantuvo al equipo en la Premier League pese a las lesiones.
Lo que necesita el Forest es tener a todos sus jugadores en forma. Vi el partido contra el Newcastle y Elliot Anderson fue magnífico; es una estrella. Quizá lo pierdan en verano, pues los grandes equipos llegarán con sus chequeras.
«Aun así, ha sido una buena temporada para el Forest. El propietario, Evangelos Marinakis, es muy ambicioso y seguro que la próxima campaña volverán a invertir para acabar en la parte alta de la tabla. Por eso me gusta: porque quiere que el club crezca».
Glasner podría marcharse con un tercer título
Mientras Forest y Marinakis piensan en su posible final europea, Palace quiere cerrar un año inolvidable con un título.
Tras ganar la FA Cup y la Community Shield, el ciclo de Oliver Glasner —que concluirá este verano— podría cerrarse con un nuevo título y la clasificación para la Europa League 2026-27.