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¿Sin regreso para Romelu? Lukaku queda fuera del plantel del Nápoles el resto de la temporada por el escándalo de lesiones
Una ruptura en las relaciones en Castel Volturno
Según La Repubblica, la relación entre Lukaku y el Nápoles es crítica. El regreso del delantero se pospuso al 20 de abril, pero podría ser marginado del plantel el resto de la temporada. Se esperaba que el jugador de 32 años volviera a Castel Volturno tras el parón internacional. Tras una temporada marcada por una grave lesión en el isquiotibial que le ha limitado a pocas apariciones, el jugador decidió quedarse en Amberes para tratar una nueva inflamación de cadera sin permiso del club. El Nápoles, que ha mostrado tolerancia cero ante esta ausencia no autorizada, emitió un comunicado en el que anuncia que «considerará las medidas disciplinarias oportunas, así como determinará si el jugador seguirá entrenando con la plantilla por un período indefinido».
Su regreso, previsto para la próxima semana, podría ser su última oportunidad: se reunirá el martes con el entrenador Antonio Conte y el director deportivo Giovanni Manna para aclarar su futuro.
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La debacle de las lesiones que provocó el destierro
El conflicto surge por la gestión de las lesiones del delantero. Tras retirarse de la selección belga, buscó una segunda opinión médica en lugar de volver a Italia para que lo evaluaran. Esa desconfianza irritó a los campeones de la Serie A. La directiva del Nápoles se siente menospreciada y ve en ello un incumplimiento del protocolo.
El director deportivo, Manna, lo explicó antes de la victoria 1-0 contra el AC Milan: «Romelu estaba en Bélgica con su selección, sufrió una pequeña lesión y decidió quedarse allí para entrenar pese a nuestra petición de que volviera. Podría haber trabajado con sus médicos, pero queríamos hablarlo en Nápoles y no ocurrió. No estamos contentos. La integridad, el respeto y el valor del grupo están por encima de todo. Hablar de ello ahora es superfluo, porque Romelu no está aquí. Está trabajando en Bélgica. Creo y espero que regrese en una semana, pero sabe que habrá consecuencias».
La lealtad de Conte se pone a prueba ante la posibilidad de una salida este verano
A pesar de la tensión, sus compañeros Matteo Politano y Leonardo Spinazzola lo han defendido, resaltando el duelo por la pérdida de su padre. Sin embargo, el entrenador Conte ve puesta a prueba su lealtad. Conte presionó para ficharlo por 30 millones de euros procedente del Chelsea en agosto de 2024, pero con solo un gol en cinco partidos esta temporada y sus continuas ausencias, la desorganización táctica ha obligado a replantearse la situación. Se perfila una salida este verano tras esta racha desastrosa. Su continuidad en Nápoles parece cada vez más improbable. El club debe buscar un comprador para liberar su alto salario y reconstruir un plantel unido y sin distracciones.
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El Nápoles lucha por asegurarse la clasificación europea y por el título
Sin Lukaku, el Nápoles debe centrarse en sus seis últimos partidos de la Serie A. Es segundo con 66 puntos, a nueve del Inter. Para acabar fuerte, recibe a Lazio, Cremonese y Como con el fin de asegurar la Champions, mantener atrás al Milan y conservar, aunque sea a distancia, el sueño del título.