Antonio Conte Napoli GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

'Sin química, sin deseo de luchar': Cómo Antonio Conte y el Napoli llegaron a un punto crítico solo meses después del éxito en la Serie A

En un momento durante el parón internacional, parecía que tanto Napoli como Atalanta tendrían nuevos entrenadores para el encuentro de este fin de semana entre ambos equipos en el Estadio Diego Armando Maradona. Sin embargo, mientras los bergamascos inevitablemente despidieron a Ivan Juric al día siguiente de su impactante derrota por 3-0 en casa contra el Sassuolo, Antonio Conte sigue a cargo de los Partenopei, lo cual es en realidad algo sorprendente.

Puede que Conte haya llevado al Napoli a su cuarto título de la Serie A hace solo seis meses, pero su relación con sus jugadores parece ser incluso peor que sus resultados en este momento, con el entrenador comparando a su equipo con un cadáver tras no mostrar signos de vida en su última derrota en Bolonia.

Entonces, ¿qué está sucediendo con los campeones italianos? ¿Realmente ha perdido Conte el control del vestuario? ¿O simplemente intenta provocar una reacción de su equipo que está rindiendo por debajo de lo esperado al sembrar dudas sobre su futuro?

  • Napoli v Cagliari - Serie AGetty Images Sport

    'Gran conocimiento de lo que realmente significa el fútbol'

    Conte obviamente no es ajeno a la controversia. El entrenador notoriamente explosivo ha tenido repetidos desencuentros con sus empleadores, usualmente por la percepción de parsimonia en el mercado de fichajes. Su legendaria queja en la Juventus de que "No puedes comer en un restaurante de €100 con €10 en el bolsillo" se ha convertido en parte del léxico del fútbol italiano. Incluso para los estándares de Conte, sin embargo, fue impactante escucharlo lamentarse por la falta de inversión antes de haber dirigido su primer partido como entrenador del Napoli el año pasado.

    En ese caso particular, sin embargo, Conte tenía motivos para quejarse, ya que el mal gestionado asunto de Victor Osimhen retrasó la contratación veraniega del club mucho más de lo debido. El igualmente franco presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, también reconoció que el éxito del Scudetto de la temporada pasada fue aún más notable por el hecho de que Conte tuvo que lidiar con la venta de Khvicha Kvaratskhelia por razones financieras a mitad de su desafío por el título.

    "Él logró, a través de incidentes y lesiones, arreglárselas con lo que tenía, utilizando no uno, sino cuatro o cinco sistemas tácticos diferentes," De Laurentiis entusiasmó en el desfile del trofeo en mayo. "Conte le mostró al mundo entero que los sistemas son inútiles y que todo lo que necesitas es un gran conocimiento de lo que realmente significa el fútbol. Así que, para él, quien nos llevó a ganar el segundo Scudetto en tres años, pido un aplauso, ¡gracias, gracias, gracias!"

  • Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    "Hubo errores"

    Sin embargo, en el mismo discurso en el que De Laurentiis agradeció a Conte, también le deseó "continuado éxito en su vida profesional", lo que parecía confirmar los rumores de que el entrenador ya había decidido separarse de los Partenopei después de solo una temporada al mando y regresar a la Juventus.

    Conte insistió todo el tiempo, sin embargo, en que no tomaría una decisión sobre su futuro hasta después de haber hablado con De Laurentiis y, después de conversaciones decisivas con el presidente, reveló que continuaría como entrenador porque el club había reconocido que se habían cometido ciertos errores a lo largo de la campaña.

    "Creo que todos son conscientes de lo que sucedió en enero," Conte dijo a Sky Sport Italia en junio. "Durante la temporada, algunas cosas no me hicieron realmente feliz. Nuevos jugadores llegaron solo en la última semana [de la ventana de verano]: (Scott) McTominay, (Billy) Gilmour, (David) Neres y (Romelu) Lukaku. Honestamente, eso no me gustó.

    "Pero creo que fui bueno aceptando la situación y no poniendo excusas a mis jugadores y a mí mismo. Cuando firmas [un contrato], hay honores y deberes. Pero cuando hablamos, admitieron que había habido errores. Sucede, sin embargo, en el primer año de matrimonio, así que una vez que fui reasgurado en ciertas cosas, acordamos continuar y ahora debemos defender el Scudetto."

  • Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    'Nueve jugadores nuevos son demasiados'

    Desafortunadamente, este matrimonio en particular podría terminar muy fácilmente en divorcio, pero no debido a alguna tensión nueva sobre transferencias entre Conte y el club.

    El Napoli prácticamente le dio a Conte todo lo que querían durante el verano, fichando a ocho jugadores por un costo combinado de aproximadamente €200 millones (cuando se tienen en cuenta las tarifas obligatorias), mientras que al mismo tiempo hicieron al agente libre Kevin De Bruyne su segundo mejor pagado después de Lukaku. Según los estándares de la Serie A, esto constituyó un gasto colosal, y sin embargo, Conte ha usado la contratación del Napoli como una excusa para las actuaciones irregulares de su equipo hasta ahora esta temporada.

    "El año pasado ganamos un campeonato donde los jugadores se exigieron al máximo; tuvimos unidad en todos los sentidos," dijo Conte a Sky tras una impactante derrota 6-2 en la Liga de Campeones contra el PSV. "En mi opinión, nueve nuevos jugadores son demasiados.

    "Abrimos la ventana de transferencias porque nos vimos obligados a hacerlo. Intentamos fortalecer el plantel, pero se necesita tiempo y paciencia. No es fácil integrar a nueve nuevos jugadores en el vestuario. Los chicos antiguos, yo mismo y los del año pasado, necesitamos mejorar nuestro juego y encontrar la unidad nuevamente."

  • FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-INTERAFP

    Baja de De Bruyne

    Sin embargo, mientras que el Napoli parecía su antiguo yo al vencer al Inter cuatro días después de ser humillado en Eindhoven, han tenido dificultades desde entonces para marcar goles debido a una falta general de cohesión y creatividad.

    La pérdida de De Bruyne por una grave lesión en el tendón de la corva sufrida mientras convertía un penalti en el juego contra el Inter ha tenido comprensiblemente un impacto devastador en el ataque del Napoli, y en parte explica por qué los goles se han secado para Rasmus Hojlund en las últimas semanas, lo cual es un gran problema dado que Lorenzo Lucca parece una mala contratación y Lukaku aún no ha vuelto a estar en plena forma. De hecho, el Napoli no ha marcado en sus últimos tres partidos en todas las competiciones.

    Sin embargo, lo que realmente preocupa a Conte es la ética de trabajo de su equipo, ya que los Partenopei no están jugando con la misma dinamismo que la temporada pasada. La explicación obvia es que un equipo que no estaba cargado con el fútbol europeo la temporada pasada aún se está acostumbrando al estrés y la tensión añadidos de competir en la Liga de Campeones. Sin embargo, algunos seguidores y comentaristas están señalando a Conte.

  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-FRANKFURTAFP

    'Brutalmente exigente'

    A pesar de todo su éxito en revivir equipos en apuros y ganar campeonatos en su primera temporada al mando, Conte tiene un historial terrible en competición continental, y el argumento siempre ha sido que simplemente no es posible jugar el estilo de fútbol a "200 km/h" de Conte cada tres o cuatro días. Por esta misma razón, Branislav Jasurek, el agente del mediocampista del Napoli Stanislav Lobotka, hizo titulares en Italia por decir en un podcast eslovaco que su cliente podría no estar físicamente capacitado para cumplir el resto de su contrato.

    "Lo que exige Conte es brutalmente exigente," dijo Jasurek. "En términos de estadísticas, los requisitos de carreras del entrenador son incomparables con los de cualquier otra persona."

    Jasurek luego insistió en que sus comentarios se hicieron en broma, pero muchos otros observadores creen que la reticencia de Conte a rotar a sus jugadores clave es un problema serio. Además, en noticias que no sorprenderán a Diego Costa, Conte también ha sido efectivamente acusado de ser un mal comunicador por Noah Lang, quien ha sido titular solo una vez desde que se unió desde el PSV durante el verano por 25 millones de euros.

    "No sé qué más hacer," dijo el extremo a Pickx Sports después de que el Napoli fuera derrotado por su antiguo club en el Philips Stadion. "Estoy entrenando duro. No hablo con él (Conte) muy a menudo. Creo que he hablado con él una vez. Pero es mejor no decir nada. No tengo otra opción. Firmé un contrato aquí, así que tengo que aceptar la situación tal como es ahora."

    Sin embargo, podría cambiar muy pronto. 

  • Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    'Los trasplantes de corazón no son una opción'

    Después de dos actuaciones sin vida en los apagados empates con Como y Eintracht Frankfurt al comienzo del mes, Conte instó a sus jugadores a resucitar su temporada venciendo a Bolonia justo antes del receso internacional. Sin embargo, después de ver a Nápoles caer en una lamentable derrota 2-0 en el Dall'Ara que los vio deslizarse del primero al cuarto lugar en la clasificación de la Serie A, evocó involuntariamente recuerdos de la comedia 'Un muerto muy muerto' al afirmar que no tenía intención de "acompañar un cadáver" por el resto de la temporada.

    "Los trasplantes de corazón no son una opción," Conte dijo a DAZN. "Cada uno de nosotros necesita redescubrir nuestro espíritu y nuestra determinación. Necesitábamos más energía en todo. Lo decepcionante es que ellos mostraron más positividad y deseo que nosotros, y eso debería hacernos reflexionar. Es la quinta derrota que hemos sufrido esta temporada. 

    "Hablaré con el club, pero han pasado tres o cuatro meses y no hay química, no hay ganas de luchar juntos. No sé si podremos cambiar la situación. Una cosa es hablar sobre el campo, la técnica y la táctica, pero cuando se ven otras cosas, lo siento, significa que no estoy haciendo un buen trabajo. O que alguien no quiere escucharme..."

    En ese momento, se especulaba mucho que Conte estaba considerando seriamente renunciar. De Laurentiis desestimó esos comentarios como "tonterías" y afirmó que "entre Conte y yo siempre ha existido una armonía especial que une a los hombres que utilizan las 3 C: carácter, competencia y coraje."

    Aún así, Conte sintió la necesidad de tomarse un descanso, dirigiéndose al norte hacia Turín para pasar una semana con su familia mientras su asistente Cristian Stellini supervisaba el entrenamiento mientras varios miembros del equipo de Nápoles estaban fuera en el servicio internacional. Conte regresó el lunes, supuestamente revitalizado y doblemente decidido a cambiar la temporada de su equipo. La próxima semana se siente vital, sin embargo, con Nápoles enfrentando dos juegos en casa, contra Atalanta y Qarabag, que se espera que ganen completamente.

    De alguna manera, sin embargo, las actuaciones serán de mayor importancia que los resultados, con los jugadores de Nápoles acusados por el exdelantero Roberto Sosa de jugar como si "quisieran deshacerse del entrenador". Si producen otra actuación sin espíritu el sábado, Conte probablemente les concederá ese deseo.  

