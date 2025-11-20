'Sin química, sin deseo de luchar': Cómo Antonio Conte y el Napoli llegaron a un punto crítico solo meses después del éxito en la Serie A

Después de dos actuaciones sin vida en los apagados empates con Como y Eintracht Frankfurt al comienzo del mes, Conte instó a sus jugadores a resucitar su temporada venciendo a Bolonia justo antes del receso internacional. Sin embargo, después de ver a Nápoles caer en una lamentable derrota 2-0 en el Dall'Ara que los vio deslizarse del primero al cuarto lugar en la clasificación de la Serie A, evocó involuntariamente recuerdos de la comedia 'Un muerto muy muerto' al afirmar que no tenía intención de "acompañar un cadáver" por el resto de la temporada.
"Los trasplantes de corazón no son una opción," Conte dijo a DAZN. "Cada uno de nosotros necesita redescubrir nuestro espíritu y nuestra determinación. Necesitábamos más energía en todo. Lo decepcionante es que ellos mostraron más positividad y deseo que nosotros, y eso debería hacernos reflexionar. Es la quinta derrota que hemos sufrido esta temporada.
"Hablaré con el club, pero han pasado tres o cuatro meses y no hay química, no hay ganas de luchar juntos. No sé si podremos cambiar la situación. Una cosa es hablar sobre el campo, la técnica y la táctica, pero cuando se ven otras cosas, lo siento, significa que no estoy haciendo un buen trabajo. O que alguien no quiere escucharme..."
En ese momento, se especulaba mucho que Conte estaba considerando seriamente renunciar. De Laurentiis desestimó esos comentarios como "tonterías" y afirmó que "entre Conte y yo siempre ha existido una armonía especial que une a los hombres que utilizan las 3 C: carácter, competencia y coraje."
Aún así, Conte sintió la necesidad de tomarse un descanso, dirigiéndose al norte hacia Turín para pasar una semana con su familia mientras su asistente Cristian Stellini supervisaba el entrenamiento mientras varios miembros del equipo de Nápoles estaban fuera en el servicio internacional. Conte regresó el lunes, supuestamente revitalizado y doblemente decidido a cambiar la temporada de su equipo. La próxima semana se siente vital, sin embargo, con Nápoles enfrentando dos juegos en casa, contra Atalanta y Qarabag, que se espera que ganen completamente.
De alguna manera, sin embargo, las actuaciones serán de mayor importancia que los resultados, con los jugadores de Nápoles acusados por el exdelantero Roberto Sosa de jugar como si "quisieran deshacerse del entrenador". Si producen otra actuación sin espíritu el sábado, Conte probablemente les concederá ese deseo.