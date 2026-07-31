Tres negativas amenazan al Al-Ahli saudí con una temporada catastrófica para el olvido, que podría terminar rápidamente antes incluso de comenzar, a menos que se pongan remedio a las cosas en los próximos días.
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Sin presidente, sin entrenador, sin líderes: ¿ha terminado la temporada del Al-Ahli saudí antes de empezar?
No presidente
El comienzo fue con Khalid Al-Ghamdi, expresidente del club, quien permaneció al frente de la gestión administrativa del "Raqi" durante los últimos tres años, concretamente desde que asumió la responsabilidad en 2023.
Al-Ghamdi decidió de forma sorpresiva apartarse de su cargo y no continuar su trayectoria en el Al-Ahli, con el fin de presentarse a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, en sustitución de Yasser Al-Misehal, quien dimitió tras la eliminación de la selección del Mundial 2026.
Es cierto que Al-Ghamdi no era el único responsable de gestionar los asuntos del equipo de fútbol, pero al fin y al cabo estaba al frente de la institución sin ánimo de lucro y tenía un papel destacado en todas las decisiones relacionadas con el equipo.
Desde la marcha de Khalid Al-Ghamdi, la labor no se ha asignado a un nuevo presidente hasta el momento, si bien existen algunos informes que aseguran que Ahmed Al-Shinqiti, vicepresidente y presidente del comité ejecutivo, será quien asuma la tarea durante el próximo periodo.
No hay entrenador
Y mientras la afición esperaba conocer al nuevo presidente que sucederá a Khalid Al-Ghamdi, se vio obligada a esperar también para conocer al nuevo entrenador, apenas dos semanas antes del inicio de la Liga saudí.
Esto ocurrió después de que el alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli, sorprendiera a todos y decidiera abandonar su cargo, pese a que le quedaba una temporada de contrato, para dirigir al Newcastle United la próxima temporada, en sustitución de Eddie Howe.
La marcha de Jaissle supuso un duro golpe para todos los planes del Al-Ahli en la nueva temporada, sobre todo porque estaba al frente de la dirección técnica del equipo desde hacía tres años completos, concretamente desde su nombramiento en 2023, en sustitución del entrenador sudafricano Pitso Mosimane.
Jaissle creó una identidad propia para el equipo saudí, que distinguió al Al-Ahli de todos sus rivales, y siguió trabajando en esa identidad a través de los fichajes que el club incorporó en el mercado de verano en función de su filosofía.
Con su marcha, el Al-Ahli tiene que encontrar rápidamente a un nuevo entrenador, dos semanas antes del inicio de la Liga, intentando que el nuevo técnico tenga ideas cercanas a las de Jaissle, para que la fisonomía del equipo no se vea afectada de forma evidente.
Entre los nombres que suenan actualmente para suceder al entrenador alemán destacan el español Xavi Hernández, el neerlandés Arne Slot y los portugueses Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo y Sérgio Conceição.
No hay líderes
El problema de la marcha inesperada del entrenador es el mayor contratiempo que puede afrontar un equipo dos semanas antes del inicio de la temporada, aunque la presencia de verdaderos líderes puede ayudar a reducir la gravedad de esa crisis.
Sin embargo, Yaisle, antes de marcharse, decidió prescindir de dos de los principales líderes del equipo: el extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié.
La salida de este dúo puede que no muestre demasiado sus efectos a nivel deportivo, especialmente tras la incorporación de dos sustitutos del calibre de Francisco Trincão y Eduard Spertsyan, pero el mayor problema será la ausencia del destacado liderazgo de ambos.
Kessié, en concreto, poseía cualidades de liderazgo que adquirió jugando en clubes de la talla del Milan y el Barcelona, al igual que Mahrez, que pasó largos años en la Premier League con el Leicester City y el Manchester City.
Es cierto que el Al-Ahli cuenta en sus filas con jugadores del valor de Édouard Mendy, Merih Demiral, Roger Ibáñez y Ali Majrashi, pero la presencia de Kessié y Mahrez también habría ayudado mucho a recomponer al equipo y a evitar algunos de los efectos secundarios de la marcha de Yaisle.
¿Una temporada catastrófica?
Estos tres reveses amenazan claramente la nueva temporada del Al-Ahli, después de haber vivido dos temporadas destacadas en las que se coronó dos veces con el título de la Liga de Campeones de la Élite de Asia, así como con la Supercopa saudí tras nueve años de ausencia.
La mayor aspiración de la afición del Al-Ahli en la nueva temporada era coronarse con la Liga Roshn saudí tras diez años completos de ausencia, además de conservar su título preferido en la élite de Asia y de competir por los títulos locales.
Sin embargo, "el Distinguido" se encuentra ahora ante una aterradora pesadilla que podría impedirle no solo coronarse en la Liga Roshn, sino también competir por todos los títulos la próxima temporada.
Además de la Liga saudí y la Liga de Campeones de la Élite de Asia, el Al-Ahli competirá en la nueva temporada por la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, la Supercopa saudí y la Copa Intercontinental de Clubes.
Precisamente a través de la Copa Intercontinental de Clubes, el Al-Ahli habría podido competir por tres títulos: la Copa de África, Asia y el Pacífico, la Copa Desafío, además del título del propio torneo en caso de alcanzar la final.
La afición del Al-Ahli espera que el club subsane esas crisis con rapidez, de cara a competir por los títulos la próxima temporada y a que no se detenga la destacada trayectoria que inició el entrenador alemán Matthias Jaissle durante los últimos tres años.
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