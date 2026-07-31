Sin presidente, sin entrenador, sin líderes: ¿ha terminado la temporada del Al-Ahli saudí antes de empezar?

El comienzo fue con Khalid Al-Ghamdi, expresidente del club, quien permaneció al frente de la gestión administrativa del "Raqi" durante los últimos tres años, concretamente desde que asumió la responsabilidad en 2023.

Al-Ghamdi decidió de forma sorpresiva apartarse de su cargo y no continuar su trayectoria en el Al-Ahli, con el fin de presentarse a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, en sustitución de Yasser Al-Misehal, quien dimitió tras la eliminación de la selección del Mundial 2026.

Es cierto que Al-Ghamdi no era el único responsable de gestionar los asuntos del equipo de fútbol, pero al fin y al cabo estaba al frente de la institución sin ánimo de lucro y tenía un papel destacado en todas las decisiones relacionadas con el equipo.

Desde la marcha de Khalid Al-Ghamdi, la labor no se ha asignado a un nuevo presidente hasta el momento, si bien existen algunos informes que aseguran que Ahmed Al-Shinqiti, vicepresidente y presidente del comité ejecutivo, será quien asuma la tarea durante el próximo periodo.