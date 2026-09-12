El pésimo inicio de temporada del Tottenham en la Premier League tocó un nuevo fondo tras un empate sin goles contra el Everton en el Tottenham Hotspur StadiumEl Tottenham estableció un récord no deseado con Roberto De Zerbi al no marcar en sus primeros cuatro partidos de la Premier League tras el 0-0 ante el Everton. Mucho más allá de dos puntos perdidos en casa, el empate deja a De Zerbi frente a una crisis ofensiva en toda regla.

Los números detrás de la sequía goleadora de los Spurs dibujan un panorama demoledor para la afición local. Este resultado supuso el primer 0-0 registrado en el Tottenham Hotspur Stadium en la Premier League, poniendo fin a una notable racha de 140 partidos sin un empate sin goles en el nuevo recinto. Aún más contundente, el marcador significa que el Tottenham no ha marcado en ninguno de sus cuatro primeros partidos de liga de una temporada por primera vez en la historia del club.



