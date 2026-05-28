Sin Mundial, Khvicha Kvaratskhelia brilla: es el MVP de la Liga de Campeones y debería ser favorito al Balón de Oro

Kvaratskhelia admitió que descuidaba la defensa en el Nápoles. «En París he mejorado mucho y ahora lucho en el campo», dijo a Le Parisien. «Siempre doy el 100 %, incluso atrás, y el entrenador me ha ayudado mucho».

De hecho, Kvaratskhelia destaca el gran impacto que Luis Enrique ha tenido en su desarrollo en los últimos 18 meses.

«Lo que más me impresionó fue su humanidad», declaró el jugador a la UEFA tras llegar en enero procedente del Nápoles. «El papel del entrenador es clave en la carrera de un futbolista. Cuando alguien se te acerca con calma y te lo explica todo, el jugador se esfuerza por comprender y rendir mejor.

Luis Enrique te hace sentir, dentro y fuera del campo, que debes darlo todo: por él, por el club y por los aficionados. Te trata con respeto y claridad».

Gracias a esta relación de respeto mutuo, Kvaratskhelia se ha convertido en un extremo completo: rápido, con un toque sutil y, sobre todo, incansable.

Cuando no supera a sus rivales, los presiona sin pausa, convirtiéndose en una pesadilla de 90 minutos para cualquier equipo que se cruce en su camino.