Sin Mundial, Khvicha Kvaratskhelia brilla: es el MVP de la Liga de Campeones y debería ser favorito al Balón de Oro

En una entrevista con GOAL, la leyenda del Arsenal Ray Parlour advirtió que Kvaratskhelia es el jugador del PSG que más debe preocupar al equipo de Mikel Arteta de cara a la final de la Liga de Campeones del sábado en Budapest.
Con su asistencia a Dembélé en el empate ante el Bayern, se convirtió en el primer jugador en participar en un gol en siete eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones.
Si repite en Budapest, llegará al Balón de Oro con ventaja. Mantener el liderato sin jugar el Mundial será complicado y dependerá de lo que hagan sus rivales en Norteamérica.
Desde 1995, cuatro de los siete ganadores del Balón de Oro en años de Mundial también conquistaron ese título: Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) y Lionel Messi (2023). Un quinto, Luka Modric, lo logró gracias al Balón de Oro del Mundial de Rusia 2018.
Aun así, puede tomar como ejemplo a Messi y Cristiano Ronaldo: ninguno ganó el Mundial en 2010 y 2014, respectivamente, y su actuación fue discreta, pero aún así lideraron la votación del Balón de Oro.
Es cierto que Kvaratskhelia aún no está a ese nivel de juego ni de popularidad, pero eso no impide que Toni Kroos se equivoque. Que no sea campeón del mundo no le impide ganar el Balón de Oro: una actuación estelar en la actual Champions bastaría para coronarlo como el más merecedor.